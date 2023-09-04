Питання здійснення онлайн-трансляцій засідань ВРП залишать на розсуд Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя зможе не здійснювати онлайн-трансляцію, якщо є мотивоване клопотання судді.

Верховна Рада незабаром розгляне законопроект 9483-2 стосовно створення Служби дисциплінарних інспекторів. Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував схвалити його у другому читанні.

Він має розблокувати функцію Вищої ради правосуддя з розгляду дисциплінарних скарг на суддів.

Під час засідання Комітету досить довго обговорювали питання онлайн-трансляції засідань Вищої ради правосуддя.

Члени ВРП заперечували проти беззаперечної онлайн-трансляції розгляду дисциплінарних справ суддів. Як зазначив член ВРП Віталій Саліхов, онлайн-трансляція всіх деталей дисциплінарного провадження проти суддів не сприяє підвищенню довіри до судової гілки влади. Також він зауважив, що бажаючі громадяни завжди можуть прийти на засідання ВРП.

В свою чергу, член ВРП Сергій Бурлаков зауважив, що під час спілкування з представниками рад правосуддя інших країн, зокрема, Франції, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, а також з огляду на висновки КРЄС, якраз відкритість таких дисциплінарних проваджень відносно суддів і буде шкодити авторитету правосуддя.

«Якщо дисциплінарна скарга на суддю грамотно написана, але не знайшлося доказів її обгрунтованості, вже сам факт обговорення певних обставин поведінки судді або певних обставин прийняття судового рішення, і видання цього в онлайн-режимі назагал робить уразливим як суддю, стосовно якого така скарга розглядається, так і Вищу раду правосуддя. Нам невідомо, в яких країнах Європи здійснюється повна онлайн-трансляція. Якщо брати Україну, то ми не бачимо онлайн-трансляцій засідань дисциплінарних органів прокуратури чи адвокатури. Воєнний стан також не сприяє необхідності такої відкритості. І я не впевнений, що буде досягнута мета формування довіри до суддівського корпусу та органів суддівського врядування. Така надвідкритість, на мою суб’єктивну думку, цьому сприяти не буде», зазначив Сергій Бурлаков.

Народні депутати Роман Бабій та Павло Павліш висловили думку, що трансляція не може зашкодити репутації судової гілки влади, і навпаки, сприятиме відкритості.

Разом з тим, після тривалого обговорення, було вирішено залишити питання здійснення онлайн-трансляції на розсуд ВРП.

Відповідна норма закону (в редакції до другого читання) буде звучати так:

Розгляд дисциплінарної справи відбувається у відкритому засіданні Дисциплінарної палати, в якому беруть участь дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя - доповідач, суддя, скаржник, їх представники. Перебіг засідання транслюється в режимі реального часу на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі вмотивованого клопотання дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя - доповідача, судді, скаржника, їх представників або за власною ініціативою Дисциплінарна палата може не здійснювати таку трансляцію, ухваливши відповідне рішення.

При цьому Комітет рекомендував ввести до закону поправку, за якою голосування членів Вищої ради правосуддя по дисциплінарних справах суддів буде відкритим та поіменним.

Прикметно також те, що невідомо, коли онлайн-трансляції засідань відновить Комітет з питань правової політики, очолюваний Денисом Масловим.

Нагадаємо, що відповідно до врахованих поправок у цьому законопроекті, в Україні з’явиться новий стандарт доказування підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Автор: Наталя Мамченко

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