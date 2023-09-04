Вопрос осуществления онлайн-трансляций заседаний ВСП оставят на усмотрение Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия сможет не осуществлять онлайн-трансляцию, если есть мотивированное ходатайство судьи.

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект 9483-2 о создании Службы дисциплинарных инспекторов. Комитет Верховной Рады по правовой политике рекомендовал одобрить его во втором чтении.

Он должен разблокировать функцию Высшего совета правосудия по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей.

В ходе заседания Комитета достаточно долго обсуждали вопрос онлайн-трансляции заседаний Высшего совета правосудия.

Члены ВСП возражали против бесспорной онлайн-трансляции рассмотрения дисциплинарных дел судей. Как отметил член ВСП Виталий Салихов, онлайн-трансляция всех деталей дисциплинарного производства против судей не способствует повышению доверия к судебной ветви власти. Также он отметил, что желающие граждане всегда могут прийти на заседание ВСП.

В свою очередь, член ВСП Сергей Бурлаков отметил, что во время общения с представителями советов правосудия других стран, в частности, Франции, Бельгии, Нидерландов, Испании, а также учитывая выводы КСЕС, как раз открытость таких дисциплинарных производств в отношении судей и будет вредить авторитету правосудия.

«Если дисциплинарная жалоба на судью грамотно написана, но не нашлось доказательств ее обоснованности, уже сам факт обсуждения определенных обстоятельств поведения судьи или определенных обстоятельств принятия судебного решения, и выдача этого в онлайн-режиме делает уязвимым как судью, в отношении которого такая жалоба рассматривается, так и Высший совет правосудия. Нам неизвестно, в каких странах Европы осуществляется полная онлайн-трансляция. Если брать Украину, то мы не видим онлайн-трансляций заседаний дисциплинарных органов прокуратуры или адвокатуры. Военное положение также не способствует необходимости такой открытости. И я не уверен, что будет достигнута цель формирования доверия к судейскому корпусу и органам судейского управления. Такая сверхоткрытость, по моему субъективному мнению, этому способствовать не будет», отметил Сергей Бурлаков.

Народные депутаты Роман Бабий и Павел Павлиш выразили мнение, что трансляция не может помешать репутации судебной ветви власти, и наоборот, будет способствовать открытости.

Вместе с тем после длительного обсуждения было решено оставить вопрос осуществления онлайн-трансляции на усмотрение ВСП.

Соответствующая норма закона (в редакции ко второму чтению) будет звучать так:

Рассмотрение дисциплинарного дела проходит в открытом заседании Дисциплинарной палаты, в котором принимают участие дисциплинарный инспектор Высшего совета правосудия – докладчик, судья, жалобщик, их представители. Течение заседания транслируется в режиме реального времени на официальном вебсайте Высшего совета правосудия, кроме случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

На основании мотивированного ходатайства дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия – докладчика, судьи, жалобщика, их представителей или по собственной инициативе Дисциплинарная палата может не осуществлять такую трансляцию, приняв соответствующее решение.

При этом Комитет рекомендовал ввести в закон поправку, согласно которой голосование членов Высшего совета правосудия по дисциплинарным делам судей будет открытым и поименным.

Примечательно также, что неизвестно, когда онлайн-трансляции заседаний возобновит Комитет по правовой политике, возглавляемый Денисом Масловым.

Напомним, что согласно учтенным поправкам в этом законопроекте, в Украине появится новый стандарт доказывания оснований привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

Автор: Наталья Мамченко

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