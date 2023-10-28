Право на отримання одноразової грошової допомоги особою, яка від України брала участь у миротворчій місії, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно права особи на одноразову грошову допомогу у зв`язку інвалідністю, що настала внаслідок отримання травми під час участі в міжнародній миротворчій операції.

Верховний Суд переглянув у касаційному порядку адміністративну справу за позовом фізичної особи до Національної поліції України про визнання протиправним та скасування протоколу в частині, зобов`язання вчинити дії.

Спірні правовідносини у цій справі виникли у зв’язку з відмовою Національної поліції України у виплаті позивачу одноразової грошової допомоги у зв`язку інвалідністю, що настала внаслідок отримання травми в ході виконання обов`язків військової служби при перебуванні у країнах, де велись бойові дії.

Позивач обґрунтував свої вимоги тим, що під час звернення до відповідача надав усі належні для призначення одноразової грошової допомоги документи, а тому вважає протиправною відмову, викладену в листі Національної поліції України, з посиланням на відсутність, визначеного у статті 97 Закону України «Про Національну поліцію» випадку, а саме – захворювання, поранення (контузія, травма, каліцтво), пов`язане з виконанням обов`язків військової служби при перебуванні в країнах, де велися бойові дії, унаслідок якого позивачу установлено інвалідність.

Верховний Суд погодився із висновком судів попередніх інстанцій, які позов задовольнили.

Суди, зокрема виходили з того, що днем звільнення позивача, згідно наказу Національної поліції України, є 31 грудня 2019 року, а інвалідність позивачу встановлено 19 травня 2020 року, тобто в межах шести місяців після звільнення з поліції. За висновком судів, доказами, що знаходяться у справі, підтверджується та відповідачем не спростовано, що позивачем отримана травма в період проходження служби при виконанні службових обов`язків; позивача звільнено у зв`язку із захворюванням, пов`язаним з проходженням служби в органах внутрішніх справ; інвалідність встановлена позивачу протягом шести місяців після звільнення зі служби, а тому вказані обставини в сукупності є достатніми для отримання позивачем права на призначення одноразової грошової допомоги згідно з умовами частини першої статті 97 Закону України «Про Національну поліцію». Інших законних підстав для відмови у призначенні та виплаті позивачу одноразової грошової допомоги відповідачем не наведено.

Верховний Суд підтримав висновок судів першої та апеляційної інстанцій про те, що відмова Національної поліції України у призначенні та виплаті позивачу одноразової грошової допомоги є протиправною та не ґрунтується на нормах чинного законодавства.

У цій справі судами попередніх інстанцій було встановлено та не заперечується сторонами, що позивач відповідно до Закону України «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки», указів Президента України від 2 жовтня 1999 року №1261/99 та від 1 листопада 2000 року №848/1000, на підставі наказу МВС України від 24 червня 2003 року № 314 о/с з 24 червня 2003 року по 24 червня 2004 року перебував у складі миротворчого персоналу Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в місії ООН у Косово, колишня Союзна Республіка Югославія, для участі в міжнародній миротворчій операції, де ним отримано тілесні ушкодження у період проходження служби при виконанні службових обов`язків, пов`язаних із безпосередньою участю в охороні громадського порядку, громадської безпеки, боротьбі зі злочинністю. Вказані обставини були установлені на підставі матеріалів службового розслідування.

Тобто, тілесні ушкодження, які у подальшому стали підставою для встановлення позивачу ІІ групи інвалідності, були отримані ним під час перебування у складі миротворчого персоналу Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в місії ООН у Косово, колишня Союзна Республіка Югославія, для участі в міжнародній миротворчій операції. При цьому загальновідомо, що Місія ООН у Косові (англ. United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, UNMIK) - тимчасова цивільна адміністрація під егідою ООН, яка діє на території Косово на основі резолюції Ради Безпеки ООН 1244 від 1999 року.

Суд зазначив, що правові, організаційні та фінансові засади щодо участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також порядок направлення Україною військового та цивільного персоналу, організації його підготовки та забезпечення визначає Закон України «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки». У преамбулі цього закону проголошено, що усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародного миру і безпеки, враховуючи зобов`язання України як держави - члена Організації Об`єднаних Націй подавати допомогу ООН в діях, що провадяться відповідно до Статуту ООН, а також зобов`язання як держави - члена Організації з безпеки і співробітництва в Європі (конструктивно співробітничати у використанні всього діапазону можливостей ОБСЄ для запобігання конфліктам та для їх розв`язання, дотримуючись основних напрямів державної політики щодо участі України в удосконаленні та розвитку загальноєвропейської та міжнародних систем колективної безпеки, а також у рамках конструктивного партнерства з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) та іншими міжнародними організаціями у сфері безпеки, Україна розглядає участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки як важливу складову своєї зовнішньої політики.

Верховний Суд врахував, що відповідно до пункту 4 частини першої статті 97 Закону України «Про Національну поліцію» підставою для виплати одноразової грошової допомоги є наявність трьох умов (причина інвалідності, час настання інвалідності та причина звільнення), а саме: причиною інвалідності є захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва), пов`язаних з проходженням служби в органах внутрішніх справ або поліції; інвалідність повинна бути встановлена до моменту звільнення або не пізніше, ніж протягом шести місяців після звільнення особи з поліції; причина звільнення такої особи з поліції повинна бути зумовлена захворюванням або пораненням, пов`язаним з проходженням служби в органах внутрішніх справ або поліції.

Окрім того, Суд сказав, що порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 2016 року №4, визначають і механізм оформлення та виплати одноразової грошової допомоги поліцейським, які були відряджені до державних (міждержавних) органів, установ та організацій із залишенням на службі в поліції, але зі звільненням із займаної посади.

Верховний Суд у цій справі звернув увагу, що чинним законодавством України не встановлено обмежень стосовно того, що захворювання або травма, отримана працівником органів внутрішніх справ або поліції, повинна бути отримана лише під час виконання службових обов`язків на території Україні, а визначальною умовою є встановлення причинного зв`язку захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва), пов`язаних з проходженням служби в органах внутрішніх справ або поліції.

На співробітників органів внутрішніх справ, які отримали тілесні ушкодження під час перебування у складі миротворчого персоналу Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в місії ООН у Косово, поширюються гарантії щодо виплати одноразової грошової допомоги, передбачені статтею 97 Закону України «Про Національну поліцію».

Постанова Верховного Суду від 10 серпня 2023 року у справі № 640/27462/20 (адміністративне провадження № К/990/14015/23)

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.