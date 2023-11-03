Податкові перевірки бізнесу можуть відновити з 1 грудня, - парламент готується ухвалити закон

Верховна Рада готується ухвалити закон про відновлення податкових перевірок з 1 грудня: до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені юридичні особи, які нараховували або виплачували заробітну плату в розмірі менше середньої по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.

2 листопада Комітет Верховної Ради з питань податкової політики рекомендував парламенту ухвалити законопроект 10016-д про відновлення податкових перевірок бізнесу.

До другого читання Комітет лише виправив дату – повернення документальних планових податкових перевірок призначено на 1 грудня 2023 року.

Зокрема, з 1 грудня 2023 року до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені юридичні особи, які нараховували або виплачували заробітну плату в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.

При цьому мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні доопрацьований законопроект про відновлення податкових перевірок бізнесу. Йдеться про змін до Податкового кодексу та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок 10016-д. Автори вказують, що це забезпечить виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму з МВФ від 8 грудня 2022 року.

Як відомо, місія МВФ під час останнього візиту наголосила на необхідності відновлення податкових перевірок бізнесу. Зокрема, про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей. У Міжнародному валютному фонді також прогнозують, що українській владі треба буде зробити непрості політичні кроки з введення додаткових фіскальних заходів.

Проектом закону 10016-д запропоновано доповнити пункт 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України новими підпунктами, зокрема:

визначити критерії безпечних умов для проведення податкових перевірок;

врегулювати особливості проведення перевірок на територіях, де ведуться бойові дії, та тимчасово окупованих територіях;

врегулювати порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок на період з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року.

Зокрема, пропонується передбачити, що з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року включно, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно:

платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції;

платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

платники податків, які надають фінансові, платіжні послуги;

нерезиденти, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва або відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику;

інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

рівень сплати податку на прибуток на 50% і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі; рівень сплати податку на додану вартість на 50% і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25% і більше відсотків загальних обсягів постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50% рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі; дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у 2 рази; загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75% або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше; нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.

Фінальний текст законопроекту наразі не опубліковано.

Автор: Наталя Мамченко

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