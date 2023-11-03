Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
У ВККС, безусловно, будут ошибки, без этого не бывает – ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей заранее предупредила, что не все решения Комиссии будут правильными.

В Украине введут показатель дневной процентной ставки по потребительскому кредиту и ограничат его 1% в день от общего размера кредита

Ограничение максимальной ставки по ссудам микрокредитных организаций, - в Комитете объяснили, какой будет финальная редакция закона.

Налоговые проверки бизнеса могут возобновить с 1 декабря, - парламент готовится принять закон

Верховная Рада готовится принять закон о возобновлении налоговых проверок с 1 декабря: в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены юридические лица, которые начисляли или выплачивали заработную плату в размере меньше средней по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

В суды какой юрисдикции обращаться гражданским женам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей: Большая Палата Верховного Суда рассмотрит дело

Кассационный гражданский суд и Кассационный административный суд Верховного Суда имеют разное мнение относительно того, куда обращаться гражданским дружинам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей, - дело рассмотрит Большая Палата.

Совет судей точно допускает 9 кандидатов к конкурсу в КСУ, а еще 7 дали на устранение недостатков в документах

Пока Совет судей не отклонил документы ни одного из кандидатов.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Налоговые проверки бизнеса могут возобновить с 1 декабря, - парламент готовится принять закон

07:45, 3 ноября 2023
Верховная Рада готовится принять закон о возобновлении налоговых проверок с 1 декабря: в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены юридические лица, которые начисляли или выплачивали заработную плату в размере меньше средней по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.
Налоговые проверки бизнеса могут возобновить с 1 декабря, - парламент готовится принять закон
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

2 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики рекомендовал парламенту принять законопроект 10016-д о возобновлении налоговых проверок бизнеса.

Ко второму чтению Комитет только исправил дату – возврат документальных плановых налоговых проверок назначен на 1 декабря 2023 года.

В частности, с 1 декабря 2023 г. в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены юридические лица, которые начисляли или выплачивали заработную плату в размере меньше средней заработной платы по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

При этом мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.

Напомним, 17 октября Верховная Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект о возобновлении налоговых проверок бизнеса. Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс и другие законы об отмене моратория на проведение налоговых проверок 10016-д. Авторы указывают, что это обеспечит выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума по МВФ от 8 декабря 2022 года.

Как известно, миссия МВФ во время последнего визита отметила необходимость возобновления налоговых проверок бизнеса. В частности, об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей. В Международном валютном фонде также прогнозируют, что украинским властям предстоит сделать непростые политические шаги по введению дополнительных фискальных мер.

Проектом закона 10016-д предложено дополнить пункт 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины новыми подпунктами, в частности:

  • определить критерии безопасных условий проведения налоговых проверок;
  • урегулировать особенности проведения проверок на территориях, где ведутся боевые действия и временно оккупированных территориях;
  • урегулировать порядок формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок на период с 1 декабря 2023 по 31 декабря 2024 года.

В частности, предлагается предусмотреть, что с 1 декабря 2023 по 31 декабря 2024 включительно, в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены исключительно:

  • налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере производства или реализации подакцизной продукции;
  • налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес);
  • налогоплательщики, оказывающие финансовые, платежные услуги;
  • нерезиденты, осуществляющие в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства или обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска;
  • другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:
  1. уровень уплаты налога на прибыль на 50% и более процентов меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли;
  2. уровень уплаты налога на добавленную стоимость на 50% и более процентов меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли. Этот критерий не распространяется на налогоплательщиков, у которых сделки по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины составляют 25% и более процентов общих объемов поставок и одновременно уровень уплаты налога на прибыль составляет не менее 50% уровня уплаты налога на прибыль в соответствующей отрасли;
  3. дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность более чем в 2 раза;
  4. общая сумма расходов, отраженных в налоговой декларации об имущественном положении и доходах, составляет 75% или более процентов суммы общего годового дохода, задекларированного в такой декларации, при условии, что сумма общего годового дохода, полученного от производства предпринимательской деятельности, составляет 10 миллионов гривен и более;
  5. начисление и/или выплата налоговым агентом – юридическим лицом доходов в виде заработной платы в размере меньше средней заработной платы по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

Финальный текст законопроекта пока не опубликован.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді