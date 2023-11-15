Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримає чотирьох нових прокурорів

На посади прокурорів САП рекомендовані детектив НАБУ та троє прокурорів.

Конкурсна комісія з відбору прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 14 листопада 2023 року оголосила результати чергового конкурсного відбору.

За підсумками голосування, більшість голосів членів конкурсної комісії отримали наступні кандидати:

Батіг Ростислав Вікторович – детектив НАБУ

Кедрук Вадим Валерійович – прокурор Рівненської окружної прокуратури

Рибалкін Віталій Олегович – прокурор Луганської обласної прокуратури

Стрільцов Іван Сергійович – прокурор Луганської обласної прокуратури

Тепер рекомендації конкурсної комісії має розглянути керівник САП Олександр Клименко.

Нагадаємо, що 17 серпня був оголошений конкурс на посади восьми прокурорів САП – на 7 вакантних посад прокурорів відділів управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді та на 1 вакантну посаду прокурора аналітично-статистичного відділу.

Відтак, конкурсна комісія відібрала кандидатів на половину оголошених посад.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше також повідомляла про переможців попереднього конкурсу на вакантні посади 8 прокурорів САП, який відбувся у жовтні-грудні 2022 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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