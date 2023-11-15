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Специализированная антикоррупционная прокуратура получит четырех новых прокуроров

17:04, 15 ноября 2023
На должности прокуроров САП рекомендованы детектив НАБУ и три прокурора.
Специализированная антикоррупционная прокуратура получит четырех новых прокуроров
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Конкурсная комиссия по отбору прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 14 ноября 2023 года объявила результаты очередного конкурсного отбора.

По итогам голосования, большинство голосов членов конкурсной комиссии получили следующие кандидаты:

Батиг Ростислав Викторович – детектив НАБУ 

Кедрук Вадим Валерьевич – прокурор Ровенской окружной прокуратуры 

Рыбалкин Виталий Олегович – прокурор Луганской областной прокуратуры 

Стрельцов Иван Сергеевич – прокурор Луганской областной прокуратуры 

Теперь рекомендации конкурсной комиссии должен рассмотреть руководитель САП Александр Клименко

Напомним, что 17 августа был объявлен конкурс на должности восьми прокуроров САП – на 7 вакантных должностей прокуроров отделов управления процессуального руководства, поддержание публичного обвинения и представительства в суде и 1 вакантную должность прокурора аналитически-статистического отдела. 

Следовательно, конкурсная комиссия отобрала кандидатов на половину объявленных должностей. 

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» ранее также сообщала о победителях предыдущего конкурса на вакантные должности 8 прокуроров САП, состоявшегося в октябре-декабре 2022 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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