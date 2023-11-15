Кто в зоне риска инфицирования гепатитом А: список работников

Ранее мы писали, что в Винницкой области произошла вспышка Гепатита А. Также вирус обнаружили в Ивано-Франковске и на Тернопольщине.
Государственная служба Украины по трудам объяснила, кто в зоне риска инфицирования гепатитом А.
При несоблюдении правил личной гигиены наиболее рискуют работники, контактирующие с возможным источником инфекции, в частности это:
- работники, занятые уходом за детьми, особенно за маленькими;
- медицинские работники, особенно в педиатрических и инфекционных отделениях, отделениях неотложной помощи и отделениях интенсивной терапии;
- работники экстренных служб – скорой помощи, пожарной команды и полиции;
- работники, обеспечивающие уход (в том числе дома, стационарный, дневной);
- работники пенитенциарной службы;
- работники водоканализационного хозяйства;
- сантехники;
- уборщики.
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