Кто в зоне риска инфицирования гепатитом А: список работников

При несоблюдении правил личной гигиены наиболее рискуют работники, контактирующие с возможным источником инфекции.

Фото: informator.ua

Ранее мы писали, что в Винницкой области произошла вспышка Гепатита А. Также вирус обнаружили в Ивано-Франковске и на Тернопольщине.

Государственная служба Украины по трудам объяснила, кто в зоне риска инфицирования гепатитом А.

При несоблюдении правил личной гигиены наиболее рискуют работники, контактирующие с возможным источником инфекции, в частности это:

- работники, занятые уходом за детьми, особенно за маленькими;

- медицинские работники, особенно в педиатрических и инфекционных отделениях, отделениях неотложной помощи и отделениях интенсивной терапии;

- работники экстренных служб – скорой помощи, пожарной команды и полиции;

- работники, обеспечивающие уход (в том числе дома, стационарный, дневной);

- работники пенитенциарной службы;

- работники водоканализационного хозяйства;

- сантехники;

- уборщики.

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