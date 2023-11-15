Хто в зоні ризику інфікування гепатитом А: список працівників

За умови недотримання правил особистої гігієни, найбільш ризикують працівники, які контактують із можливим джерелом інфекції.

Фото: informator.ua

Раніше ми писали, що на Вінниччині назвали кількість хворих на Гепатит А. Також вірус виявили в Івано-Франківську та на Тернопільщині.

Державна служба України з питань праці пояснила, хто в зоні ризику інфікування гепатитом А.

За умови недотримання правил особистої гігієни, найбільш ризикують працівники, які контактують із можливим джерелом інфекції, зокрема це:

- працівники, зайняті доглядом за дітьми, особливо за маленькими;

- медичні працівники, особливо в педіатричних та інфекційних відділеннях, відділеннях невідкладної допомоги та відділеннях інтенсивної терапії;

- працівники екстрених служб - швидкої допомоги, пожежної команди та поліції;

- працівники, які забезпечують догляд (у тому числі вдома, стаціонарний, денний);

- працівники пенітенціарної служби;

- працівники водоканалізаційного господарства;

- сантехніки;

- прибиральники.

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