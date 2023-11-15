Хто в зоні ризику інфікування гепатитом А: список працівників

Раніше ми писали, що на Вінниччині назвали кількість хворих на Гепатит А. Також вірус виявили в Івано-Франківську та на Тернопільщині.
Державна служба України з питань праці пояснила, хто в зоні ризику інфікування гепатитом А.
За умови недотримання правил особистої гігієни, найбільш ризикують працівники, які контактують із можливим джерелом інфекції, зокрема це:
- працівники, зайняті доглядом за дітьми, особливо за маленькими;
- медичні працівники, особливо в педіатричних та інфекційних відділеннях, відділеннях невідкладної допомоги та відділеннях інтенсивної терапії;
- працівники екстрених служб - швидкої допомоги, пожежної команди та поліції;
- працівники, які забезпечують догляд (у тому числі вдома, стаціонарний, денний);
- працівники пенітенціарної служби;
- працівники водоканалізаційного господарства;
- сантехніки;
- прибиральники.
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