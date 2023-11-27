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Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ після війни, — Генсек НАТО Єнс Столтенберг

14:33, 27 листопада 2023
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для членства у НАТО Україні погодять список реформ.
Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ після війни, — Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Джерело фото: norden.org
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Україна стане членом НАТО, заявив 27 листопада у Брюсселі під час прес-конференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Однак, як цитує Генсека The Guardian, лише після завершення війни та після проведення необіхдних реформ.

«Союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі [Україна-НАТО] ми погодимо рекомендації для українців... щодо реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на цьому шляху до членства в НАТО.

Проте всі союзники досі погоджуються, що повне членство залишається неможливим у розпал війни, навіть якщо шляхи зближення України та НАТО тривають», додав він.

Як зазначив Столтенберг, цього місяця Німеччина та Нідерланди пообіцяли виділити Україні 10 мільярдів євро. Румунія додала центр підготовки українських пілотів F16. Союзники, включаючи США та Фінляндію, надсилають більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для захисту українських міст від атак рф.

Слід зауважити, що 27 листопада до Києва прибула віцепрезидент Єврокомісії Вера Юрова. Вона буде обговорювати тему боротьби з корупцією.

«Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями я буду обговорювати їхні ініціативи з огляду на розширення, особливо щодо боротьби з корупцією», - підкреслила вона.

Автор: Наталя Мамченко

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