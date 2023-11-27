Украина станет членом НАТО при условии проведения реформ после войны, — Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для членства в НАТО Украине согласуют список реформ.

Источник фото: norden.org

Украина станет членом НАТО, заявил 27 ноября в Брюсселе на пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Однако, как цитирует Генсека The Guardian, только после завершения войны и после проведения необходимых реформ.

«Союзники соглашаются с тем, что Украина станет членом НАТО. На встрече [Украина-НАТО] мы согласуем рекомендации для украинцев... по реформам, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на этом пути к членству в НАТО.

Однако все союзники по-прежнему соглашаются, что полное членство остается невозможным в разгар войны, даже если пути сближения Украины и НАТО продолжаются», добавил он.

Как отметил Столтенберг, в текущем месяце Германия и Нидерланды пообещали выделить Украине 10 миллиардов евро. Румыния добавила центр подготовки украинских пилотов F16. Союзники, включая США и Финляндию, посылают больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов для защиты украинских городов от атак рф.

Следует отметить, что 27 ноября в Киев прибыла вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова. Она будет обсуждать тему борьбы с коррупцией.

«Я рада, что смогла приехать в Киев. С нашими украинскими друзьями я буду обсуждать их инициативы с учетом расширения, особенно по борьбе с коррупцией», - подчеркнула она.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.