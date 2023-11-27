Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заголовок – не более восьми слов: какие рекомендации по написанию текстов на понятном языке дал чиновникам Кабмин

В частности, Кабмин рекомендовал чиновникам указывать имена в формате «имя и фамилия» без использования инициалов и писать название месяца словами, а не цифрами.

Кабмин презентовал изменения в закон о нацменьшинствах и о медиа по выполнению заключения Венецианской комиссии и уточнению норм о русском языке

Законопроект правительства внесен в контексте Заключения Венецианской комиссии и, среди прочего, касается отдельного порядка применения законов о нацменьшинствах и о медиа к русскому языку.

Украина станет членом НАТО при условии проведения реформ после войны, — Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для членства в НАТО Украине согласуют список реформ.

В Украине малозначительным делом по защите прав потребителя является дело до 17 тысяч евро, а в ЕС – до 5 тысяч евро

В ЕС процедуру разрешения мелких исков применяют в случае, когда размер исковых требований не превышает 5000 евро, в Украине же малозначительным является дело о защите прав потребителей на сумму менее 17000 евро, - КСУ отметил дисбаланс.

КСУ дал Верховной Раде полгода для изменения подхода к определению малозначительных дел в ГПК

У парламента будет время до мая 2024 года, чтобы изменить нормы Гражданского процессуального кодекса по определению малозначительных дел и обеспечению защиты прав потребителей.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Украина станет членом НАТО при условии проведения реформ после войны, — Генсек НАТО Йенс Столтенберг

14:33, 27 ноября 2023
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для членства в НАТО Украине согласуют список реформ.
Украина станет членом НАТО при условии проведения реформ после войны, — Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Источник фото: norden.org
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украина станет членом НАТО, заявил 27 ноября в Брюсселе на пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Однако, как цитирует Генсека The Guardian, только после завершения войны и после проведения необходимых реформ.

«Союзники соглашаются с тем, что Украина станет членом НАТО. На встрече [Украина-НАТО] мы согласуем рекомендации для украинцев... по реформам, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на этом пути к членству в НАТО.

Однако все союзники по-прежнему соглашаются, что полное членство остается невозможным в разгар войны, даже если пути сближения Украины и НАТО продолжаются», добавил он.

Как отметил Столтенберг, в текущем месяце Германия и Нидерланды пообещали выделить Украине 10 миллиардов евро. Румыния добавила центр подготовки украинских пилотов F16. Союзники, включая США и Финляндию, посылают больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов для защиты украинских городов от атак рф.

Следует отметить, что 27 ноября в Киев прибыла вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова. Она будет обсуждать тему борьбы с коррупцией.

«Я рада, что смогла приехать в Киев. С нашими украинскими друзьями я буду обсуждать их инициативы с учетом расширения, особенно по борьбе с коррупцией», - подчеркнула она.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду