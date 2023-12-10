Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

При визначенні розміру відшкодування витрат на професійну правову допомогу суд повинен ураховувати складність справи, обсяг наданих адвокатом послуг і витрачений адвокатом час на їх надання, а не лише дані, наведені в акті приймання-передачі наданих адвокатом послуг. Про це зазначила колегія суддів Другої судової палати ККС ВС у постанові від 7 вересня 2023 року по справі №202/8301/21.

Крім того, ККС підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого, а має компенсувати йому перенесені моральні й фізичні страждання та тяжкість вимушених змін у житті, зумовлених отриманням у результаті дорожньо-транспортної події тілесних ушкоджень.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав винуватим і засудив особу за ч. 1 ст. 286 КК, частково задовольнивши цивільний позов потерпілого та стягнув з засудженого 20 000 грн моральної шкоди та 10 000 грн витрат на надання правової допомоги.

У касаційній скарзі, потерпілий, зокрема, вказує, що стягнута на його користь моральна шкода в розмірі 20 000 грн визначена без урахування істотності вимушених змін у способі його життя через наслідки отриманих травм у результаті ДТП і проходження лікування. Зазначає про безпідставність зменшення розміру витрат на правову допомогу до 10 000 грн, адже заявлений ним розмір (28 000 грн) підтверджено доказами.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. ККС перевірив, що під час вирішення питання про визначення розміру відшкодування моральної шкоди суди першої та апеляційної інстанцій врахували стан здоров’я потерпілого, тривалість його лікування протягом 12 днів, тяжкість вимушених змін у життєвих обставинах, які унеможливлюють ведення повноцінного способу життя, ті обставини, що отриманий потерпілим при травмах емоційний стрес міг незначно вплинути на загальний стан його організму та не призвів до суттєвого впливу на патологічні процеси в організмі, а потерпілий не надав підтверджуючих доказів необхідності додаткового обстеження та лікування внаслідок отриманих під час ДТП тілесних ушкоджень.

ККС погодився, що заявлений потерпілим розмір моральної шкоди у 150 000 грн не відповідав засадам розумності та виваженості, а відшкодування моральної шкоди у розмірі 20 000 грн відповідає цим засадам із урахуванням того, що розмір відшкодування моральної шкоди має бути не більшим, ніж достатньо для розумного задоволення потреб потерпілого й не повинен призводити до його безпідставного збагачення.

Також ККС зазначив, що вирішуючи питання про відшкодування витрат на професійну правову допомогу, суд має врахувати розумність заявленого розміру, а також пересвідчитись, що витрати є співмірними зі складністю провадження, а наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на їх надання час відповідають критерію реальності витрат.

ККС пересвідчився, що у цьому провадженні відбулося 9 судових засідань, 6 з яких було перенесено за клопотанням адвоката та потерпілого, а складання позовної заяви (8 годин) не потребувало значних зусиль, оскільки позовна заява має 4 сторінки та в своїй більшості містить посилання на норми закону, з урахуванням обставин справи.

Тому місцевий суд правильно визнав розмір вартості наданих послуг, визначених в акті приймання-передачі наданих послуг на суму 28 000 грн, неспівмірним зі складністю справи та обсягом наданих адвокатом послуг, та правомірно стягнув з обвинуваченого на користь потерпілого 10 000 грн на відшкодування витрат на правову допомогу.

Автор: Наталя Мамченко

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