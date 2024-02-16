Комісія з відбору голови НАЗК провела співбесіду на доброчесність з керуючим справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Володимиром Подорожко

Комісія запитувала про обставини візування Подорожком проєкту рішення про заборону УПЦ МП в Запорізькій області.

13 лютого Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК провела співбесіду із керуючим справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Володимиром Подорожко.

Як зазначає TI Ukraine, «Подорожко був помічником нардепа на громадських засадах від “Опоблоку” Ігоря Шурми, довіреною особою кандидата в мери Запоріжжя та членом політичної партії “Блок Вілкула “Українська перспектива”. Також він встиг побувати депутатом селищної ради та балотувався до Запорізької облради від іншої партії».

Під час співбесіди, як вказує TI Ukraine, кандидат заявив, що раніше мав політичні амбіції та завжди прагне допомагати людям. Як помічник нардепа не брав участі в його роботі та не підтримував ідеологічно його політсилу. Досвід у селищній раді пояснив тим, що “він Козеріг, прагматична людина”, адже це допомогло б йому далі балотуватися вже до обласної ради. Зараз же Подорожко вважає себе функціонером та аполітичною незаангажованою фігурою.

Комісія запитувала про обставини візування Подорожком проєкту рішення про заборону УПЦ МП в Запорізькій області. На це кандидат пояснив, що завізував проєкт рішення з зауваженнями начальника юридичного управління, адже облрада не має повноважень виносити такі заборони. А підтримку з боку УПЦ МП кандидат назвав стовідсотковим збігом.

На початку вторгнення Подорожко взяв відпустку на майже 2 місяці. Він пояснив, що у 2022-му допомагав родині з побутом в новому місті, а вже згодом законно відвідував дітей та дружину за кордоном. За 2 останні роки дружина Подорожка отримала 160 тис. грн допомоги як ВПО, а від іноземних держав фінансової підтримки не одержувала.

Комісія згадала й історію з “Січовим колегіумом”. У ЗМІ писали, що Подорожко нібито рекомендував його директору придбати генератори в конкретного постачальника за втричі завищеними цінами. Кандидат запевнив, що нічого нікому не нав’язував, у кримінальному провадженні ніяк не фігурує, а публікації стосовного нього вважає замовними.

У 2015 році родина Подорожка витратила майже 104 тис. грн на погашення позики. Комісія порахувала, що після цього в молодого подружжя з дитиною на місяць залишилося близько 2 тис. грн. Подорожко на це відповів, що грошей було більше та вони жили нормально, хоч і “не шикували”.

Батько кандидата у вересні 2021 року придбав будинок за 1 млн грн, хоча його офіційні доходи за даними податкової, які мала Комісія, нижчі, а на сайтах нерухомості подібна нерухомість коштує близько 5 млн грн.

Окремо комісія запитала про ціну земельної ділянки у 2 сотки за 11 тис. грн. За словами Подорожка, його батько зробив заощадження, а також працює та отримує військову пенсію. Стосовно цін кандидат пообіцяв з’ясувати все згодом.

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