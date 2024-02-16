Комиссия по отбору председателя НАПК провела собеседование на добропорядочность с управляющим делами исполнительного аппарата Запорожского областного совета Владимиром Подорожко

Комиссия спрашивала об обстоятельствах визирования Подорожком проекта решения о запрете УПЦ МП в Запорожской области.

13 февраля Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК провела собеседование с управляющим делами исполнительного аппарата Запорожского областного совета Владимиром Подорожко.

Как отмечает TI Ukraine, «Подорожко был помощником нардепа на общественных началах от "Оппоблока" Игоря Шурмы, доверенным лицом кандидата в мэры Запорожья и членом политической партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива". Также он успел побывать депутатом поселкового совета и баллотировался в Запорожский облсовет от другой партии».

Під час співбесіди, як вказує TI Ukraine, кандидат заявив, що раніше мав політичні амбіції та завжди прагне допомагати людям. Як помічник нардепа не брав участі в його роботі та не підтримував ідеологічно його політсилу. Досвід у селищній раді пояснив тим, що “він Козеріг, прагматична людина”, адже це допомогло б йому далі балотуватися вже до обласної ради. Зараз же Подорожко вважає себе функціонером та аполітичною незаангажованою фігурою.

Комісія запитувала про обставини візування Подорожком проєкту рішення про заборону УПЦ МП в Запорізькій області. На це кандидат пояснив, що завізував проєкт рішення з зауваженнями начальника юридичного управління, адже облрада не має повноважень виносити такі заборони. А підтримку з боку УПЦ МП кандидат назвав стовідсотковим збігом.

На початку вторгнення Подорожко взяв відпустку на майже 2 місяці. Він пояснив, що у 2022-му допомагав родині з побутом в новому місті, а вже згодом законно відвідував дітей та дружину за кордоном. За 2 останні роки дружина Подорожка отримала 160 тис. грн допомоги як ВПО, а від іноземних держав фінансової підтримки не одержувала.

Комісія згадала й історію з “Січовим колегіумом”. У ЗМІ писали, що Подорожко нібито рекомендував його директору придбати генератори в конкретного постачальника за втричі завищеними цінами. Кандидат запевнив, що нічого нікому не нав’язував, у кримінальному провадженні ніяк не фігурує, а публікації стосовного нього вважає замовними.

У 2015 році родина Подорожка витратила майже 104 тис. грн на погашення позики. Комісія порахувала, що після цього в молодого подружжя з дитиною на місяць залишилося близько 2 тис. грн. Подорожко на це відповів, що грошей було більше та вони жили нормально, хоч і “не шикували”.

Батько кандидата у вересні 2021 року придбав будинок за 1 млн грн, хоча його офіційні доходи за даними податкової, які мала Комісія, нижчі, а на сайтах нерухомості подібна нерухомість коштує близько 5 млн грн.

Окремо комісія запитала про ціну земельної ділянки у 2 сотки за 11 тис. грн. За словами Подорожка, його батько зробив заощадження, а також працює та отримує військову пенсію. Стосовно цін кандидат пообіцяв з’ясувати все згодом.

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