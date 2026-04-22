ВРП не змогла розглянути питання судді Салая, який санкціонував незаконні НСРД

Попри те, що розгляд скарг Славицької Антоніни Керимівни та Кравця Ростислава Юрійовича на рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 20 березня 2024 року № 805/3дп/15-24 про відмову в притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Чернігівського апеляційного суду Г. А. Салая було третім питанням порядку денного засідання ВРП, його розгляд не відбувся. Причина — відсутність кворуму.

Нагадаємо: мінімальна кількість членів ВРП для розгляду такого питання становить 11 осіб.

Вища рада правосуддя розглядає скаргу адвокатів на дії цього судді вже майже два роки. Таким чином, замість притягнення до відповідальності суддя Салай продовжує здійснювати правосуддя та відповідно отримувати заробітну плату. Дата наступного засідання поки що невідома.

Також нагадаємо, що суддя Геннадій Салай ухвалював у так званій «справі Майдана» неправомірні рішення щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно низки осіб, які не мали жодного стосунку до подій та обставин цієї справи.

«Судово-юридична газета» й надалі стежитиме за цим питанням та інформуватиме читачів.

