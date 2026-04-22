ВСП не смог рассмотреть вопрос судьи Салая, который санкционировал незаконные НСРД

15:39, 22 апреля 2026
Несмотря на то, что рассмотрение жалоб Славицкой Антонины Керимовны и Кравца Ростислава Юрьевича на решение Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 20 марта 2024 года № 805/3дп/15-24 об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Черниговского апелляционного суда Г. А. Салая было третьим вопросом повестки дня заседания ВСП, его рассмотрение не состоялось. Причина — отсутствие кворума.

Напомним: минимальное количество членов ВСП для рассмотрения такого вопроса составляет 11 человек.

Высший совет правосудия рассматривает жалобу адвокатов на действия этого судьи уже почти два года. Таким образом, вместо привлечения к ответственности судья Салай продолжает осуществлять правосудие и, соответственно, получать заработную плату. Дата следующего заседания пока неизвестна.

Также напомним, что судья Геннадий Салай выносил в так называемом «деле Майдана» неправомерные решения относительно проведения негласных следственных (розыскных) действий в отношении ряда лиц, которые не имели никакого отношения к событиям и обстоятельствам этого дела.

«Судебно-юридическая газета» и далее будет следить за этим вопросом и информировать читателей.

