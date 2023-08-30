Що робити, якщо під час подачі заяви чи клопотання через Електронний суд, система зависає

Спеціалісти повідомили, що необхідно зробити.

Зображення: freepik.com

У Державному підприємстві «Центр судових сервісів» розповіли, як діяти, якщо під час подачі заяви або клопотання через підсистему Електронний суд, система зависає.

Так, коли під час подачі заяви/клопотання через Електронний суд відображається сторінка білого або сірого кольору, система зависає або некоректно відображається ПІБ та інші символи на екрані, необхідно відключити автоматичний переклад сторінки в Google Chrome (зазначено на зображенні нижче).

Після вимкнення необхідно оновити сторінку з очисткою кешу: CTRL+F5 або CTRL+SHIFT+R на клавіатурі.

Раніше ми писали, як надати працівникам довіреність на перегляд та надсилання документів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.