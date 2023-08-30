Что делать, если при подаче заявления или ходатайства через Электронный суд, система зависает

Специалисты сообщили, что необходимо сделать.

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В Государственном предприятии «Центр судебных сервисов» рассказали, как действовать, если при подаче заявления или ходатайства через подсистему Электронный суд, система зависает.

Так, когда при подаче заявления/ходатайства через Электронный суд отображается страница белого или серого цвета, система зависает или некорректно отображается ФИО и другие символы на экране, необходимо отключить автоматический перевод страницы в Google Chrome (указано на рисунке ниже).

После выключения необходимо обновить страницу с очисткой кэша: CTRL+F5 или CTRL+SHIFT+R на клавиатуре.

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