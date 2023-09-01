ВККС розгляне питання про відрядження суддів до трьох судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що розгляне питання щодо відрядження суддів до іншого суду за їх згодою:
1) Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська:
- Савеленко Олександри Анатоліївни, судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя.
Час розгляду питання: 13 год 00 хв;
2) Галицького районного суду міста Львова:
- Кітова Олександра Васильовича, судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області;
- Якиміва Андрія Вікторовича, судді Комінтернівського районного суду Одеської області.
Час розгляду питання: 09 год 30 хв;
3) Господарського суду Закарпатської області:
- Пригузи Павла Дмитровича, судді господарського суду Херсонської області.
Час розгляду питання: 13 год 00 хв.
Раніше ми писали, що ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду.
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