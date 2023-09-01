ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в три суда

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что рассмотрит вопрос о командировке судей в другой суд с их согласия:
1) Бабушкинского районного суда города Днепропетровска:
– Савеленко Александры Анатольевны, судьи Шевченковского районного суда города Запорожья.
Время рассмотрения вопроса: 13 ч. 00 мин;
2) Галицкого районного суда города Львова:
- Китова Александра Васильевича, судьи Солонянского районного суда Днепропетровской области;
- Якымива Андрея Викторовича, судьи Коминтерновского районного суда Одесской области.
Время рассмотрения вопроса: 09 ч. 30 мин;
3) Хозяйственного суда Закарпатской области:
- Пригузы Павла Дмитриевича, судьи хозяйственного суда Херсонской области.
Время рассмотрения вопроса: 13 ч. 00 мин.
Ранее сообщалось, что ВККС приняла решение о командировке 8 судей в Киевский окружной административный суд.
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