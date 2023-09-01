Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. Суд инфо

ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в три суда

18:32, 1 сентября 2023
Комиссия рассмотрит вопрос о командировке судей в суды из Днепропетровска, Львова и Закарпатской области.
ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в три суда
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что рассмотрит вопрос о командировке судей в другой суд с их согласия:

1) Бабушкинского районного суда города Днепропетровска:

Савеленко Александры Анатольевны, судьи Шевченковского районного суда города Запорожья.

Время рассмотрения вопроса: 13 ч. 00 мин;

2) Галицкого районного суда города Львова:

- Китова Александра Васильевича, судьи Солонянского районного суда Днепропетровской области;

- Якымива Андрея Викторовича, судьи Коминтерновского районного суда Одесской области.

Время рассмотрения вопроса: 09 ч. 30 мин;

3) Хозяйственного суда Закарпатской области:

- Пригузы Павла Дмитриевича, судьи хозяйственного суда Херсонской области.

Время рассмотрения вопроса: 13 ч. 00 мин.

Ранее сообщалось, что ВККС приняла решение о командировке 8 судей в Киевский окружной административный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду