ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в три суда

Комиссия рассмотрит вопрос о командировке судей в суды из Днепропетровска, Львова и Закарпатской области.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что рассмотрит вопрос о командировке судей в другой суд с их согласия:

1) Бабушкинского районного суда города Днепропетровска:

– Савеленко Александры Анатольевны, судьи Шевченковского районного суда города Запорожья.

Время рассмотрения вопроса: 13 ч. 00 мин;

2) Галицкого районного суда города Львова:

- Китова Александра Васильевича, судьи Солонянского районного суда Днепропетровской области;

- Якымива Андрея Викторовича, судьи Коминтерновского районного суда Одесской области.

Время рассмотрения вопроса: 09 ч. 30 мин;

3) Хозяйственного суда Закарпатской области:

- Пригузы Павла Дмитриевича, судьи хозяйственного суда Херсонской области.

Время рассмотрения вопроса: 13 ч. 00 мин.

Ранее сообщалось, что ВККС приняла решение о командировке 8 судей в Киевский окружной административный суд.

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