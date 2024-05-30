Щомісяця Україна винна людям за рішеннями ЕСПЛ від 100 до 200 тисяч євро – суддя

Згідно статистики, у 2023 році сума присуджених сум становила понад 2 мільйони євро.

Залежно від місяця порядок цифр такий, що десь 100 тисяч євро, десь 200 тисяч євро на місяць держава винна людям за рішеннями ЕСПЛ. Про це повідомив суддя Європейського суду з прав людини від України Микола Гнатовський в інтерв'ю «Укрінформу».

За його словами, того року приблизно у 130 справах було встановлено як мінімум одне або більше порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з боку України.

«Але дуже часто в одній справі об’єднані однотипні заяви, тож насправді порушень встановлено у значно більшій кількості заяв. Якщо брати загальну кількість рішень, включно з ухвалами про неприйнятність, то їх ухвалено значно більше.

І це відверто дорого. У середньому одне рішення ЄСПЛ кожному окремому індивідуальному заявнику – це тисячі євро. Комусь – 2 тисячі євро, комусь – 5, а комусь, може, і 10 тисяч. Таких людей, які отримують щомісяця компенсації від ЄСПЛ, приблизно десяток, а то і більше. Тобто, грубо кажучи, залежно від місяця порядок цифр такий, що десь 100 тисяч євро, десь 200 тисяч євро на місяць держава винна людям», - розповів суддя.

Статистику щодо присуджених сум веде Департамент виконання рішень ЄСПЛ. Згідно з нею у 2023 році сума становила понад 2 мільйони євро.

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