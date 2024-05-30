Щомісяця Україна винна людям за рішеннями ЕСПЛ від 100 до 200 тисяч євро – суддя

Залежно від місяця порядок цифр такий, що десь 100 тисяч євро, десь 200 тисяч євро на місяць держава винна людям за рішеннями ЕСПЛ. Про це повідомив суддя Європейського суду з прав людини від України Микола Гнатовський в інтерв'ю «Укрінформу».
За його словами, того року приблизно у 130 справах було встановлено як мінімум одне або більше порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з боку України.
«Але дуже часто в одній справі об’єднані однотипні заяви, тож насправді порушень встановлено у значно більшій кількості заяв. Якщо брати загальну кількість рішень, включно з ухвалами про неприйнятність, то їх ухвалено значно більше.
І це відверто дорого. У середньому одне рішення ЄСПЛ кожному окремому індивідуальному заявнику – це тисячі євро. Комусь – 2 тисячі євро, комусь – 5, а комусь, може, і 10 тисяч. Таких людей, які отримують щомісяця компенсації від ЄСПЛ, приблизно десяток, а то і більше. Тобто, грубо кажучи, залежно від місяця порядок цифр такий, що десь 100 тисяч євро, десь 200 тисяч євро на місяць держава винна людям», - розповів суддя.
Статистику щодо присуджених сум веде Департамент виконання рішень ЄСПЛ. Згідно з нею у 2023 році сума становила понад 2 мільйони євро.
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