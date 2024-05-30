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Ежемесячно Украина должна людям по решениям ЕСПЧ от 100 до 200 тысяч евро – судья

23:49, 30 мая 2024
Согласно статистике, в 2023 году сумма присужденных сумм составила более 2 миллионов евро.
Ежемесячно Украина должна людям по решениям ЕСПЧ от 100 до 200 тысяч евро – судья
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В зависимости от месяца порядок цифр таков, что где-то 100 тысяч евро, где-то 200 тысяч евро в месяц государство должно людям по решениям ЕСПЧ. Об этом сообщил судья Европейского суда по правам человека от Украины Николай Гнатовский в интервью «Укринформу».

По его словам, в том году приблизительно в 130 делах было установлено как минимум одно или более нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод со стороны Украины.

«Но очень часто в одном деле объединены однотипные заявления, поэтому на самом деле нарушения установлены в значительно большем количестве заявлений. Если брать общее количество решений, включая решения о неприемлемости, то их принято значительно больше.

И это откровенно дорого. В среднем одно решение ЕСПЧ каждому индивидуальному заявителю – это тысячи евро. Кому-то – 2 тысячи евро, кому-то – 5, а кому-то, может, и 10 тысяч. Таких людей, получающих ежемесячно компенсации от ЕСПЧ, примерно десяток, а то и больше. То есть, грубо говоря, в зависимости от месяца порядок цифр такой, что где-то 100 тысяч евро, где-то 200 тысяч евро в месяц государство должно людям», - рассказал судья.

Статистику о присужденных суммах ведет Департамент исполнения решений ЕСПЧ. Согласно ей в 2023 году сумма составила более 2 миллионов евро.

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