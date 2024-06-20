Засідання Ради суддів України відбудеться 21 червня: що відомо

16:51, 20 червня 2024
Будуть розглянуті питання скликання ХХ чергового з’їзду суддів та питання відповідності кандидатів на посади суддів КСУ.
У п’ятницю, 21 червня, в Києві відбудеться засідання Ради суддів України. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.
На порядок денний попередньо винесено шість питань:
- Щодо скликання ХХ чергового з’їзду суддів України
- Щодо відповідності осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, вимогам встановленим Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України".
- Про внесення змін до Положення про помічника судді.
- Про затвердження Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів.
- Про Порядок виготовлення, обліку, видачі, зміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці та присяжних.
- Про заохочення.
Засідання Ради суддів України почнеться о 10:00 в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.
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