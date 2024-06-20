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Засідання Ради суддів України відбудеться 21 червня: що відомо

16:51, 20 червня 2024
Будуть розглянуті питання скликання ХХ чергового з’їзду суддів та питання відповідності кандидатів на посади суддів КСУ.
Засідання Ради суддів України відбудеться 21 червня: що відомо
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У п’ятницю, 21 червня, в Києві відбудеться засідання Ради суддів України. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.

На порядок денний  попередньо винесено шість питань:

  1. Щодо скликання ХХ чергового з’їзду суддів України
  2. Щодо відповідності осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, вимогам встановленим Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України".
  3. Про внесення змін до Положення про помічника судді.
  4. Про затвердження Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів.
  5. Про Порядок виготовлення, обліку, видачі, зміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці та присяжних.
  6. Про заохочення.

Засідання Ради суддів України почнеться о 10:00 в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

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