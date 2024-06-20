Заседание Совета судей Украины состоится 21 июня: что известно

Будут рассмотрены вопросы созыва ХХ очередного съезда судей и вопросы соответствия кандидатов на должности судей КСУ.

В пятницу, 21 июня, в Киеве пройдет заседание Совета судей Украины. Об этом сообщил официальный сайт РСУ.

На повестку дня предварительно вынесено шесть вопросов:

О созыве ХХ очередного съезда судей Украины Относительно соответствия лиц, которые выразили намерение вступить в должность судьи Конституционного Суда Украины, требованиям установленным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины». О внесении изменений в Положение о помощнике судьи. Об утверждении Порядка формирования, ведения, учета и хранения личных дел судей. О Порядке изготовления, учета, выдачи, изменения и уничтожения удостоверений судей, судей, назначенных на административные должности, судей в отставке и присяжных. О поощрениях.

Заседание Совета судей Украины начнется в 10:00 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

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