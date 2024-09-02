Обвинувачення у колабораційній діяльності, держзраді та шахрайстві – справи, які розгляне Зарічний райсуд у Сумах

Також суд розгляне справу стосовно відомого фотографа з Полтавщини, якого обвинувачено у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи та недоторканості семи малолітніх дітей.

У Зарічному районному суді міста Суми повідомили про справи, які можуть становити суспільний інтерес і будуть розглядатися на цьому тижні.

2 вересня на 11:00 кримінальне провадження № 591/5874/24 за обвинуваченням чоловіка у колабораційній діяльності (ч.7 ст. 111-1 КК України)

За даними слідства, обвинувачений в умовах воєнного стану добровільно обійняв посаду у незаконному правоохоронному органі, а саме у так званому «Главное управление МВД Российской Федерации по Херсонской области» створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області. Надалі добровільно підписав контракт про проходження військової служби, тим самим добровільно брав участь у збройному формуванні держави-агресора.

Останнє судове засідання відкладено у зв'язку з закінченням відведеного процесуального часу.

2 вересня на 14:00 кримінальне провадження № 591/3720/24 стосовно чоловіка, обвинуваченого в державній зраді.

За матеріалами справи, громадянин Н. у вересні 2022 року перебуваючи на території країни-агресора прибув до військового комісаріату, де вступив в злочинну змову з представниками збройних сил рф, перейшовши на бік ворога та надалі був зарахований до сил рф. В жовтні 2022 року потрапивши у оточення Збройних Сил України, злочинна діяльність обвинуваченого на боці ворога була припинена.

Призначено відкрите спеціальне судове провадження.

3 вересня на 13: 10 кримінальне провадження № 592/881/21 по обвинуваченню громадянина В.

Справа стосовно відомого фотографа з Полтавщини, якого обвинувачено у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи та недоторканості семи малолітніх дітей.

Останнє судове засідання відкладено у зв'язку з закінченням відведеного процесуального часу.

4 вересня на 10:00 кримінальне провадження № 591/1700/24 за обвинуваченням двох чоловіків у пособництві державі-агресору та у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 333 КК України)

За матеріалами справи, двоє чоловіків діючи за попередньою змовою, вчинили підготовку до передачі на територію рф поза межами пункту пропуску матеріальних цінностей, а саме 5 електростартерів типу ПС для тепловозів для передачі їх представникам держави-агресора. Крім того, один із них громадянин Є., обвинувачується й у незаконному зберіганні боєприпасів та запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Останнє судове засідання відкладено у зв'язку з закінченням відведеного процесуального часу.

4 вересня на 11:00 кримінальне провадження № 591/3624/22 стосовно голови Середино-Будської міської ради.

Чоловік обвинувачується у тому, що в умовах воєнного стану перейшов на бік ворога, надавав іноземній державі, її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України та з використанням службового становища організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 332 КК України).

Останнє судове засідання відкладено у зв'язку з клопотанням захисника.

4 вересня на 13:00 кримінальне провадження № 591/5947/22 по обвинуваченню двох чоловіків, у вчиненні за попередньою змовою державної зради в умовах воєнного стану.

За матеріалами справи, чоловіки добровільно погодились співпрацювати зі співробітниками федеральної служби безпеки російської федерації. Зокрема вони проводили фото- та відеофіксацію місць дислокації Збройних Сил України, блокпостів, кількості військовослужбовців, їх озброєння чи передислокацію колон військової техніки. Зібрані дані пересилали представникам російської спецслужби. Також один із чоловіків незаконно перетинав державний кордон України.

Останнє судове засідання відкладено у зв'язку з відсутністю захисника.

4 вересня на 14:15 кримінальне провадження № 592/5412/22 стосовно чоловіка, обвинуваченого в державній зраді.

За матеріалами справи, чоловік надавав представнику російської федерації інформацію щодо місць перебування військових підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, кількості їх особового складу та кількості військової техніки, а також надавав інформацію щодо дати, часу та точного місця здійснення обстрілів території однієї із громад Сумської області, представниками збройних сил російської федерації.

Останнє судове засідання відкладено у зв'язку необхідністю виклику свідків.

5 вересня на 11:00 кримінальне провадження № 591/4099/20 за обвинуваченням чоловіка в організації та готуванні стосовно народних депутатів України насильницьких дій у зв’язку з їх державною та громадською діяльністю (ч.1 ст.14,ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 346 КК України)

За даними слідства, обвинувачений, бувши противником земельної реформи, запропонував молодикам 2 тис. доларів США за напад на двох сумських народних депутатів. Половину суми передав виконавцям як аванс, решту обіцяв віддати після виконання замовлення.

Останнє судове засідання відкладено за клопотанням прокурора.

5 вересня на 13:30 кримінальне провадження № 591/2859/24 по обвинуваченню трьох чоловіків в незаконному переправленні через державний кордон України, вчиненому організованою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)

Як ідеться в обвинувальному акті, з грудня 2022-го року по серпень 2023 року обвинувачені за грошову винагороду сприяли чоловікам призовного віку перетинати кордон України на територію Республіки Польща та Республіки Молдова.

Останнє судове засідання відкладено у зв’язку з клопотанням захисника.

5 вересня на 11:00 кримінальне провадження № 592/2826/23 стосовно двох колишніх директорів ПАТ «Сумське НВО»

Екс-керівники обвинувачуються у невиплаті заробітної плати працівникам підприємства, грубому порушенні законодавства про працю, а також невиконанні рішень судів (ч. 1 ст. 175, ч. 1 та ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 382 КК України).

Підготовче судове засідання відкладено у зв'язку з оголошенням повітряної тривоги на території Сумської області.

5 вересня на 15:00 кримінальне провадження № 591/10361/23 за обвинуваченням громадянина Б. та громадянки С. у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Також чоловіка обвинувачено у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України)

Справа стосовно директора Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради та його заступника, яких обвинувачують в порушенні норм чинного законодавства під час закупівлі 513 штук кисневих концентраторів за завищеною вартістю, чим завдано матеріальної шкоди державі на загальну суму 4 280 472, 00. Крім того, чоловік уклав додаткові угоди до договору про закупівлю дизельного пального, якими підвищено ціни до 30,00 грн за 1 літр. Внаслідок цих дій завдано істотної шкоди державним інтересам у розмірі майже 230 тис. грн.

Останнє судове засідання відкладено у зв'язку з закінченням відведеного процесуального часу.

6 вересня на 14:15 хв кримінальне провадження № 591/2527/24 за обвинуваченням жінки в шахрайстві, вчиненому повторно та особливо великих розмірах.

Згідно з обвинувальний актом обвинувачена у соціальній мережі Instagram розмістила дописи про свої "магічні" здібності та можливості проведення різних ритуалів. Вона використала фейкові відгуки для створення враження успішної діяльності. Пізніше обвинувачена шляхом обману отримала понад 4 мільйони гривень від 12 потерпілих осіб.

Призначено до судового розгляду.

6 вересня на 15:15 хв кримінальне провадження № 591/1174/20 по обвинуваченню трьох чоловіків у заволодінні коштами пенсіонерів шляхом шахрайських дій.

Троє чоловіків обвинувачуються в тому, що вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, вирішили незаконно збагатитися. Видаючи себе за інших осіб, обвинувачені телефонували людям похилого віку та повідомляли неправдиву інформацію про те, що хтось із близьких родичів потрапив в неприємну ситуацію та терміново потрібні кошти для вирішення надуманих проблем. Отримані в такий спосіб кошти розподілялись між учасниками злочину.

Останнє судове засідання відкладено для підготовки до останнього слова обвинувачених.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.