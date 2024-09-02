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Обрали делегатів на ХХ з’їзд суддів України від місцевих загальних судів Києва

13:41, 2 вересня 2024
На Спільних зборах суддів місцевих загальних судів міста Києва розглянули питання про обрання делегатів на ХХ з’їзд суддів України.
Обрали делегатів на ХХ з’їзд суддів України від місцевих загальних судів Києва
Фото: Київський апеляційний суд
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У приміщенні ДСА України відбулися Спільні збори суддів місцевих загальних судів міста Києва. Про це повідомляє Київський апеляційний суд. 

Головуючою на зборах було обрано суддю Дніпровського районного суду міста Києва Юлію Іваніну, секретарем зборів – суддю Подільського районного суду міста Києва Марину Шаховніну.

Зазначається, що від Ради суддів України на Спільних зборах була присутня член РСУ, суддя Деснянського районного суду міста Києва у відставці Олена Журавська.

Як стало відомо, на порядок денний зборів було винесено питання про обрання делегатів на ХХ черговий З’їзд суддів України, проведення якого заплановано відповідно до рішення Ради суддів України на 18 вересня поточного року.

До складу лічильної комісії увійшли суддя Шевченківського районного суду міста Києва Валентина Малиновська (голова), суддя Святошинського районного суду міста Києва Юлія Твердохліб (секретар) та суддя Дніпровського районного суду міста Києва Олена Хромова.

За результатами таємного голосування суддів від місцевих загальних судів міста Києва на ХХ черговий з’їзд суддів України було обрано наступних делегатів:

Вишняк Максим Володимирович, суддя Соломʼянського районного суду міста Києва;

Диба Олексій Васильович, Оболонського районного суду міста Києва

Каліушко Федір Анатолійович, суддя Дарницького районного суду міста Києва;

Кицюк Вікторія Сергіївна, суддя Соломʼянського районного суду міста Києва;

Косик Людмила Григорівна, суддя Святошинського районного суду міста Києва;

Машкевич Катерина Володимирівна, суддя Голосіївського районного суду міста Києва;

Пилаєва Марія-Маргарита Костянтинівна, суддя Печерського районного суду міста Києва;

Радчикова Олена Петрівна, суддя Шевченківського районного суду міста Києва;

Сенюта Вероніка Олександрівна, суддя Деснянського районного суду міста Києва;

Скуба Андрій Васильович, суддя Дарницького районного суду міста Києва;

Старовойтова Світлана Миколаївна, суддя Дніпровського районного суду міста Києва;

Чайка Олена Сергіївна, суддя Шевченківського районного суду міста Києва;

Шаховніна Марина Олегівна, суддя Подільського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, що XX з’їзд суддів відбудеться у два етапи – 18 вересня та у березні 2025 року.

У роботі XX з’їзду суддів візьмуть участь 277 делегатів.

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