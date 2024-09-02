Кабмін вніс зміни до порядку виплати грошового забезпечення працівникам Бюро економічної безпеки

Порядок виплати грошового забезпечення особам, які мають спеціальні звання БЕБ, визначатиме директор БЕБ.

Кабмін вніс зміни до Умов та розмірів оплати праці і грошового забезпечення працівників Бюро економічної безпеки. Так, Уряд опублікував відповідну постанову від 30 серпня 2024 року 996, якою внесені зміни до постанови від 6 жовтня 2021 р. № 1068 «Деякі питання організації діяльності Бюро економічної безпеки України».

Відповідно до змін порядок виплати грошового забезпечення особам, які мають спеціальні звання БЕБ, визначатиме відтепер Директор БЕБ.

Нагадаємо, посадові оклади осіб, які мають спеціальні звання БЕБ, визначаються шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, на коефіцієнт.

Для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, застосовується ПМ 2102 гривні.

Заступник директор БЕБ має коефіцієнт 29, тобто, «голий» оклад складає 60 958 грн.

Доплата за спеціальне звання особам, які мають спеціальні звання БЕБ, встановлюється у розмірах згідно з додатком до цих Умов, а саме:

Генерал-полковник Бюро економічної безпеки – 3000 грн

Генерал-лейтенант Бюро економічної безпеки – 2800 грн

Генерал-майор Бюро економічної безпеки – 2600 грн

Полковник Бюро економічної безпеки – 2400 грн

Підполковник Бюро економічної безпеки – 2200 грн

Майор Бюро економічної безпеки – 2000 грн

Капітан Бюро економічної безпеки – 1800 грн

Старший лейтенант Бюро економічної безпеки – 1600 грн

Лейтенант Бюро економічної безпеки – 1400 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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