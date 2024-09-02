Кабмин внес изменения в порядок выплаты денежного довольствия работникам Бюро экономической безопасности

Порядок выплаты денежного довольствия лицам, имеющим специальные звания БЭБ, будет определять директор БЭБ.

Кабмин внес изменения в Условия и размеры оплаты труда и денежного обеспечения работников Бюро экономической безопасности. Так, Правительство опубликовало соответствующее постановление от 30 августа 2024 №996, которым внесены изменения в постановление от 6 октября 2021 г. № 1068 «Некоторые вопросы организации деятельности Бюро экономической безопасности Украины».

Согласно изменениям порядок выплаты денежного довольствия лицам, имеющим специальные звания БЭБ, будет определять теперь Директор БЭБ.

Напомним, должностные оклады лиц, имеющих специальные звания БЭБ, определяются путем умножения прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, на коэффициент.

Для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов применяется ПМ 2102 гривны.

Заместитель директора БЭБ имеет коэффициент 29, то есть, «голый» оклад составляет 60 958 грн.

Доплата за специальное звание лицам, имеющим специальные звания БЭБ, устанавливается в размерах согласно приложению к настоящим Условиям, а именно:

Генерал-полковник Бюро экономической безопасности – 3000 грн

Генерал-лейтенант Бюро экономической безопасности – 2800 грн

Генерал-майор Бюро экономической безопасности – 2600 грн

Полковник Бюро экономической безопасности – 2400 грн

Подполковник Бюро экономической безопасности – 2200 грн

Майор Бюро экономической безопасности – 2000 грн

Капитан Бюро экономической безопасности – 1800 грн

Старший лейтенант Бюро экономической безопасности – 1600 грн

Лейтенант Бюро экономической безопасности – 1400 грн.

Автор: Наталья Мамченко

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