В Совете судей Украины завершили работу над обновлением Кодекса судейской этики

Рабочая группа, созданная при Совете судей Украины, завершила работу по обновлению Кодекса судейской этики. В Киеве состоялось заседание, в котором приняли участие все ключевые разработчики Кодекса, и уже в ближайшее время его обновленная версия будет представлена судейскому сообществу. Об этом сообщается на сайте Совета судей.
Председатель Рабочей группы, член Совета судей, председатель Комитета по вопросам соблюдения этических норм, предотвращение коррупции и урегулирования конфликта интересов, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Егор Краснов отметил, что работа над обновлением Кодекса судейской этики нуждалась в консолидации усилий всех без исключения представителей органов и учреждений системы правосудия
"Наряду с членами Совета судей Украины над документом совместно, а главное с большим интересом, работали члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, действующие судьи и судьи в отставке, ученые, юристы, представители Национальной школы судей Украины, судейских ассоциаций, что дало нам возможность создать документ, который будет соответствовать требованиям времени и изменениям, которые произошли в системе правосудия Украины", - подытожил Егор Краснов.
Вместе с тем он подчеркнул, что, несмотря на всю масштабность работы, окончательное восприятие документа будет зависеть от делегатов очередного ХХ съезда судей Украины, которые должны утвердить обновленный Кодекс судейской этики своим голосованием.
В Совете судей объяснили, почему Кодекс судейской этики так важен для судейского сообщества
Отмечается, что прежде всего тем, что наличие Кодекса прописано в Законе Украины о "Судоустройстве и статусе судей". Статья 58 говорит, что "вопросы этики судей определяются Кодексом судейской этики, утверждаемым съездом судей Украины по предложению Совета судей Украины".
Также Кодекс определяет правила поведения судьи в процессуальной деятельности и повседневной жизни, нарушение которых может привести не только к привлечению судьи к дисциплинарной ответственности, но вообще к лишению права осуществлять правосудие.
А еще Кодекс определяет обязательства, которыми судьи добровольно берут на себя более существенные ограничения, связанные с соблюдением нравственных норм как в поведении во время совершения правосудия, так и во внесудебном поведении.
Кроме этого, действующая редакция Кодекса судейской этики была утверждена XI очередным съездом судей Украины 22 февраля 2013 года, это означает, что она не учитывает те существенные изменения и реформы, которые произошли в судебной власти за 11 лет с момента его принятия.
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