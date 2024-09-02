В Совете судей Украины завершили работу над обновлением Кодекса судейской этики

Делегаты очередного ХХ съезда судей Украины должны утвердить обновленный Кодекс судейской этики своим голосованием, - сообщил член Совета судей, судья КХС ВС Егор Краснов.

Фото: Совет судей Украины

Рабочая группа, созданная при Совете судей Украины, завершила работу по обновлению Кодекса судейской этики. В Киеве состоялось заседание, в котором приняли участие все ключевые разработчики Кодекса, и уже в ближайшее время его обновленная версия будет представлена ​​судейскому сообществу. Об этом сообщается на сайте Совета судей.

Председатель Рабочей группы, член Совета судей, председатель Комитета по вопросам соблюдения этических норм, предотвращение коррупции и урегулирования конфликта интересов, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Егор Краснов отметил, что работа над обновлением Кодекса судейской этики нуждалась в консолидации усилий всех без исключения представителей органов и учреждений системы правосудия

"Наряду с членами Совета судей Украины над документом совместно, а главное с большим интересом, работали члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, действующие судьи и судьи в отставке, ученые, юристы, представители Национальной школы судей Украины, судейских ассоциаций, что дало нам возможность создать документ, который будет соответствовать требованиям времени и изменениям, которые произошли в системе правосудия Украины", - подытожил Егор Краснов.

Вместе с тем он подчеркнул, что, несмотря на всю масштабность работы, окончательное восприятие документа будет зависеть от делегатов очередного ХХ съезда судей Украины, которые должны утвердить обновленный Кодекс судейской этики своим голосованием.

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Отмечается, что прежде всего тем, что наличие Кодекса прописано в Законе Украины о "Судоустройстве и статусе судей". Статья 58 говорит, что "вопросы этики судей определяются Кодексом судейской этики, утверждаемым съездом судей Украины по предложению Совета судей Украины".

Также Кодекс определяет правила поведения судьи в процессуальной деятельности и повседневной жизни, нарушение которых может привести не только к привлечению судьи к дисциплинарной ответственности, но вообще к лишению права осуществлять правосудие.

А еще Кодекс определяет обязательства, которыми судьи добровольно берут на себя более существенные ограничения, связанные с соблюдением нравственных норм как в поведении во время совершения правосудия, так и во внесудебном поведении.

Кроме этого, действующая редакция Кодекса судейской этики была утверждена XI очередным съездом судей Украины 22 февраля 2013 года, это означает, что она не учитывает те существенные изменения и реформы, которые произошли в судебной власти за 11 лет с момента его принятия.

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