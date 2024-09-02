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У Раді суддів України завершили роботу над оновленням Кодексу суддівської етики

13:23, 2 вересня 2024
Делегати чергового ХХ з'їзду суддів України мають затвердити оновлений Кодекс суддівської етики своїм голосуванням, - повідомив член РСУ, суддя КГС ВС Єгор Краснов.
У Раді суддів України завершили роботу над оновленням Кодексу суддівської етики
Фото: РСУ
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Робоча група, створена при Раді суддів України, завершила роботу над оновленням Кодексу суддівської етики. 30 серпня в Києві відбулося засідання, у якому взяли участь всі ключові розробники Кодексу і вже найближчим часом його оновлена версія буде представлена суддівській спільноті. Про це повідомляється на сайті РСУ. 

Голова Робочої групи, член РСУ, голова Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Єгор Краснов зазначив, що робота над оновленням Кодексу суддівської етики потребувала консолідації зусиль всіх без винятку представників органів та установ системи правосуддя.

"Нарівні з членами Ради суддів України над документом спільно, а головне з великою зацікавленістю, працювали члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, діючі судді та судді у відставці, науковці, правники, представники Національної школи суддів України, суддівських асоціацій, що дало нам можливість створити документ, який відповідатиме вимогам часу і тим змінам, що відбулися у системі правосуддя України", - підсумував Єгор Краснов.

Разом з тим він наголосив, що попри всю масштабність роботи, остаточне сприйняття документа буде залежати від делегатів чергового ХХ з'їзду суддів України, які мають затвердити оновлений Кодекс суддівської етики своїм голосуванням.

У РСУ пояснили, чому Кодекс суддівської етики такий важливий для суддівської спільноти

Зазначається, що найперше тим, що наявність Кодексу прописана в Законі України про "Судоустрій і статус суддів". Стаття 58 каже, що "питання етики суддів визначаються Кодексом суддівської етики, що затверджується з’їздом суддів України за пропозицією Ради суддів України".

Також Кодекс визначає правила поведінки судді в процесуальній діяльності та повсякденному житті, порушення яких може призвести не тільки до притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а й взагалі до позбавлення права здійснювати правосуддя.

А ще Кодекс визначає зобов'язання, якими судді добровільно беруть на себе більш істотні обмеження, пов'язані з дотриманням етичних норм як у поведінці під час здійснення правосуддя, так і в позасудовій поведінці.

Крім цього, чинна редакція Кодексу суддівської етики була затверджена XI черговим з'їздом суддів України 22 лютого 2013 року, це означає, що вона не враховує тих суттєвих змін та реформ, що відбулися в судовій владі за 11 років з моменту його прийняття.

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