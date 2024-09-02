Выбрали делегатов на ХХ съезд судей Украины от местных общих судов Киева

На Совместных сборах судей местных общих судов города Киева был рассмотрен вопрос об избрании делегатов на ХХ съезд судей Украины.

Фото: Киевский апелляционный суд

В помещении ГСА Украины состоялось Совместные сборы судей местных общих судов города Киева. Об этом сообщает Киевский апелляционный суд.

Председательницей на собрании была избрана судья Днепровского районного суда города Киева Юлия Иванина, секретарем собрания – судья Подольского районного суда города Киева Марина Шаховнина.

Отмечается, что от Совета судей Украины на Совместных сборах присутствовала член ССУ, судья Деснянского районного суда города Киева в отставке Елена Журавская.

Как стало известно, на повестку дня собрания был вынесен вопрос об избрании делегатов на ХХ очередной съезд судей Украины, проведение которого запланировано в соответствии с решением Совета судей Украины на 18 сентября текущего года.

Вишняк Максим Володимирович, суддя Соломʼянського районного суду міста Києва;

Диба Олексій Васильович, Оболонського районного суду міста Києва

Каліушко Федір Анатолійович, суддя Дарницького районного суду міста Києва;

Кицюк Вікторія Сергіївна, суддя Соломʼянського районного суду міста Києва;

Косик Людмила Григорівна, суддя Святошинського районного суду міста Києва;

Машкевич Катерина Володимирівна, суддя Голосіївського районного суду міста Києва;

Пилаєва Марія-Маргарита Костянтинівна, суддя Печерського районного суду міста Києва;

Радчикова Олена Петрівна, суддя Шевченківського районного суду міста Києва;

Сенюта Вероніка Олександрівна, суддя Деснянського районного суду міста Києва;

Скуба Андрій Васильович, суддя Дарницького районного суду міста Києва;

Старовойтова Світлана Миколаївна, суддя Дніпровського районного суду міста Києва;

Чайка Олена Сергіївна, суддя Шевченківського районного суду міста Києва;

Шаховніна Марина Олегівна, суддя Подільського районного суду міста Києва.

Напомним, что XX съезд судей состоится в два этапа – 18 сентября и в марте 2025 года.

В работе XX съезда судей примут участие 277 делегатов.

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