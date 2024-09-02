Практика судов
  1. Суд инфо

Выбрали делегатов на ХХ съезд судей Украины от местных общих судов Киева

13:41, 2 сентября 2024
На Совместных сборах судей местных общих судов города Киева был рассмотрен вопрос об избрании делегатов на ХХ съезд судей Украины.
Выбрали делегатов на ХХ съезд судей Украины от местных общих судов Киева
Фото: Киевский апелляционный суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В помещении ГСА Украины состоялось Совместные сборы судей местных общих судов города Киева. Об этом сообщает Киевский апелляционный суд.

Председательницей на собрании была избрана судья Днепровского районного суда города Киева Юлия Иванина, секретарем собрания – судья Подольского районного суда города Киева Марина Шаховнина.

Отмечается, что от Совета судей Украины на Совместных сборах присутствовала член ССУ, судья Деснянского районного суда города Киева в отставке Елена Журавская.

Как стало известно, на повестку дня собрания был вынесен вопрос об избрании делегатов на ХХ очередной съезд судей Украины, проведение которого запланировано в соответствии с решением Совета судей Украины на 18 сентября текущего года.

Вишняк Максим Володимирович, суддя Соломʼянського районного суду міста Києва;

Диба Олексій Васильович, Оболонського районного суду міста Києва

Каліушко Федір Анатолійович, суддя Дарницького районного суду міста Києва;

Кицюк Вікторія Сергіївна, суддя Соломʼянського районного суду міста Києва;

Косик Людмила Григорівна, суддя Святошинського районного суду міста Києва;

Машкевич Катерина Володимирівна, суддя Голосіївського районного суду міста Києва;

Пилаєва Марія-Маргарита Костянтинівна, суддя Печерського районного суду міста Києва;

Радчикова Олена Петрівна, суддя Шевченківського районного суду міста Києва;

Сенюта Вероніка Олександрівна, суддя Деснянського районного суду міста Києва;

Скуба Андрій Васильович, суддя Дарницького районного суду міста Києва;

Старовойтова Світлана Миколаївна, суддя Дніпровського районного суду міста Києва;

Чайка Олена Сергіївна, суддя Шевченківського районного суду міста Києва;

Шаховніна Марина Олегівна, суддя Подільського районного суду міста Києва.

Напомним, что XX съезд судей состоится в два этапа – 18 сентября и в марте 2025 года.

В работе XX съезда судей примут участие 277 делегатов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в порядок выплаты денежного довольствия работникам Бюро экономической безопасности

Порядок выплаты денежного довольствия лицам, имеющим специальные звания БЭБ, будет определять директор БЭБ.

Ответственность за незаконное завладение авто наступает для всех соучастников – Верховный Суд

То, что соучастник лично не совершал активных действий, направленных на физическое перемещение авто, не свидетельствует об отсутствии в его действиях состава преступления.

Признание лица особо опасным рецидивистом: Верховный Суд объяснил, в каких случаях суд может учесть приговор суда рф

При решении вопросов о признании лица особо опасным рецидивистом, об установлении фактов совершения преступления повторно приговоры, вынесенные в рф, могут признаваться и учитываться – Верховный Суд.

Роксолана Пидласа рассказала, на какие сферы планируют сократить расходы, чтобы найти дополнительные средства на оборону

Бюджетный комитет Рады доработает проект изменений в госбюджет, чтобы обеспечить расходы на выплату зарплат военнослужащим.

Госаудитслужба решила, что она может быть ревизором судов, несмотря на нормы Конституции

Для судов появился новый ревизор – Госаудитслужба, несмотря на то, что Конституция прямо запрещает вмешательство исполнительной ветви власти.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду