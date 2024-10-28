Судді КСУ обговорили виклики для Конституції та зміни у конституційному правосудді Грузії

Спеціальний радник Конституційного Суду України повідомив, чим відрізняється грузинська модель індивідуальної конституційної скарги.

Судді Конституційного Суду України Оксана Грищук, Алла Олійник, Олександр Петришин, Галина Юровська, представники Національної школи суддів України, наукових установ та закладів освіти взяли участь у просвітницькому заході на тему «Подолання труднощів: виклики для Конституції Грузії та зміни у конституційному правосудді Грузії». Про це повідомили у КСУ.

Як зазначається, головним доповідачем виступив експрезидент Конституційного Суду Грузії, декан Школи права в Ilia State University (Тбілісі), спеціальний радник Конституційного Суду України, професор Георгій Папуашвілі.

Під час заходу доповідач розповів про передумови ухвалення Конституції Грузії, передісторію створення Конституційного Суду Грузії, аспекти його роботи, особливості конституційного процесу в інших країнах.

Георгій Папуашвілі поінформував про склад суду, призначення суддів, а також акцентував на особливостях індивідуальної конституційної скарги, з якою мають право звертатися фізичні й юридичні особи, та зазначив, що більшість скарг до Суду, майже 95 відсотків, походять від фізичних осіб.

Він зупинився на окремих відмінностях грузинської моделі індивідуальної конституційної скарги, серед яких, зокрема такі:

особи можуть звернутися до Суду без остаточного судового рішення судів системи судоустрою, якщо вони вважають, і можуть довести, що нормою законодавства чи іншого нормативного акту порушено їхнє право;

особи можуть звернутися до Суду, коли їх право безпосередньо порушено або може бути порушено в майбутньому.

Детальніше про специфіку справ, які розглядав Суд, та ухвалені ним рішення у відео нижче:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.