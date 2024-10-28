Судьи КСУ обсудили вызовы для Конституции и изменения в конституционном правосудии Грузии

Судьи Конституционного Суда Украины Оксана Грищук, Алла Олейник, Александр Петришин, Галина Юровская, представители Национальной школы судей Украины, научных учреждений и учебных заведений приняли участие в просветительском мероприятии на тему «Преодоление трудностей: вызовы для Конституции Грузии и изменения в конституционном правосудии Грузии». Об этом сообщили в КСУ.
Как отмечается, главным докладчиком выступил экс-президент Конституционного Суда Грузии, декан Школы права в Ilia State University (Тбилиси), специальный советник Конституционного Суда Украины профессор Георгий Папуашвили.
Во время мероприятия докладчик рассказал о предпосылках принятия Конституции Грузии, предыстории создания Конституционного Суда Грузии, аспектах его работы, особенностях конституционного процесса в других странах.
Георгий Папуашвили проинформировал о составе суда, назначении судей, а также акцентировал внимание на особенностях индивидуальной конституционной жалобы, с которой имеют право обращаться физические и юридические лица, и отметил, что большинство жалоб в Суд, почти 95 процентов, происходят от физических лиц.
Он остановился на отдельных отличиях грузинской модели индивидуальной конституционной жалобы, среди которых, в частности такие:
Подробнее о специфике дел, рассматриваемых Судом, и принятые им решения в видео ниже:
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