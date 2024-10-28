Судьи КСУ обсудили вызовы для Конституции и изменения в конституционном правосудии Грузии

Специальный советник Конституционного Суда сообщил, чем отличается грузинская модель индивидуальной конституционной жалобы.

Судьи Конституционного Суда Украины Оксана Грищук, Алла Олейник, Александр Петришин, Галина Юровская, представители Национальной школы судей Украины, научных учреждений и учебных заведений приняли участие в просветительском мероприятии на тему «Преодоление трудностей: вызовы для Конституции Грузии и изменения в конституционном правосудии Грузии». Об этом сообщили в КСУ.

Как отмечается, главным докладчиком выступил экс-президент Конституционного Суда Грузии, декан Школы права в Ilia State University (Тбилиси), специальный советник Конституционного Суда Украины профессор Георгий Папуашвили.

Во время мероприятия докладчик рассказал о предпосылках принятия Конституции Грузии, предыстории создания Конституционного Суда Грузии, аспектах его работы, особенностях конституционного процесса в других странах.

Георгий Папуашвили проинформировал о составе суда, назначении судей, а также акцентировал внимание на особенностях индивидуальной конституционной жалобы, с которой имеют право обращаться физические и юридические лица, и отметил, что большинство жалоб в Суд, почти 95 процентов, происходят от физических лиц.

Он остановился на отдельных отличиях грузинской модели индивидуальной конституционной жалобы, среди которых, в частности такие:

лица могут обратиться в Суд без окончательного судебного решения судов системы судоустройства, если они считают, и могут доказать, что нормой законодательства или иного нормативного акта нарушено их право;

лица могут обратиться в Суд, когда их право непосредственно нарушено или может быть нарушено в будущем.

Подробнее о специфике дел, рассматриваемых Судом, и принятые им решения в видео ниже:

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