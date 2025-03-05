В Житомирському ОАС надмірне навантаження — з лютого зросло надходження вхідної кореспонденції

В Житомирському ОАС спостерігається стабільне зростання звернень до суду із заявами в порядку виконання судових рішень.

Фото: adm.zt.court.gov.ua

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Житомирський окружний адміністративний суд повідомив про збільшення надходження вхідної кореспонденції до суду. Про це поінформували у пресслужбі суду.

Зазначається, що з лютого 2025 року спостерігається стабільне зростання звернень до суду із заявами в порядку виконання судових рішень. Також зросла кількість звернень до суду з позовними заявами.

«На жаль, у Житомирському ОАС немає достатньої кількості працівників апарату для забезпечення реєстрації вхідної кореспонденції у день їх надходження. Ситуація ускладнюється також у зв’язку із надходженням справ ОАС м.Києва. Як наслідок існує затримка в реєстрації вхідних документів (заяв, клопотань, позовних заяв)», - повідомили у суді.

Житомирський ОАС просить учасників судового процесу з розумінням поставитися до складеної ситуації та подавати до суду заяви, клопотання та інші процесуальні документи, що стосуються розгляду справи, завчасно, а не в день призначеного судового засідання.

«У разі звернення до суду через ЕС (електронний суд) у назві документу обов’язково вказуйте дату судового засідання.

Ми вживаємо всіх можливих заходів до виправлення такої ситуації.

Всі документи будуть зареєстровані, а інформація по них буде доступна на відповідних ресурсах у найближчі кілька днів після надходження до суду», - додали у суді.

Фото: adm.zt.court.gov.ua

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