В Житомирском ОАС чрезмерная нагрузка — с февраля возросло поступление входящей корреспонденции

В Житомирском ОАС наблюдается стабильный рост обращений в суд с заявлениями в порядке исполнения судебных решений.

Фото: adm.zt.court.gov.ua

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Житомирский окружной административный суд сообщил об увеличении поступления входящей корреспонденции в суд. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что с февраля 2025 года наблюдается стабильный рост обращений в суд с заявлениями в порядке исполнения судебных решений. Также увеличилось количество обращений в суд с исковыми заявлениями.

«К сожалению, в Житомирском ОАС нет достаточного количества сотрудников аппарата для обеспечения регистрации входящей корреспонденции в день ее поступления. Ситуация осложняется также в связи с поступлением дел ОАС г. Киева. В результате наблюдается задержка в регистрации входящих документов (заявлений, ходатайств, исковых заявлений)», — сообщили в суде.

Житомирский ОАС просит участников судебного процесса с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и подавать в суд заявления, ходатайства и другие процессуальные документы, касающиеся рассмотрения дела, заблаговременно, а не в день назначенного судебного заседания.

«В случае обращения в суд через ЕС (электронный суд) в названии документа обязательно указывайте дату судебного заседания.

Мы принимаем все возможные меры для исправления данной ситуации.

Все документы будут зарегистрированы, а информация по ним будет доступна на соответствующих ресурсах в ближайшие несколько дней после поступления в суд», — добавили в суде.

Фото: adm.zt.court.gov.ua

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