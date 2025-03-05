Практика судов
  1. Суд инфо

В Житомирском ОАС чрезмерная нагрузка — с февраля возросло поступление входящей корреспонденции

08:56, 5 марта 2025
В Житомирском ОАС наблюдается стабильный рост обращений в суд с заявлениями в порядке исполнения судебных решений.
В Житомирском ОАС чрезмерная нагрузка — с февраля возросло поступление входящей корреспонденции
Фото: adm.zt.court.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житомирский окружной административный суд сообщил об увеличении поступления входящей корреспонденции в суд. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что с февраля 2025 года наблюдается стабильный рост обращений в суд с заявлениями в порядке исполнения судебных решений. Также увеличилось количество обращений в суд с исковыми заявлениями.

«К сожалению, в Житомирском ОАС нет достаточного количества сотрудников аппарата для обеспечения регистрации входящей корреспонденции в день ее поступления. Ситуация осложняется также в связи с поступлением дел ОАС г. Киева. В результате наблюдается задержка в регистрации входящих документов (заявлений, ходатайств, исковых заявлений)», — сообщили в суде.

Житомирский ОАС просит участников судебного процесса с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и подавать в суд заявления, ходатайства и другие процессуальные документы, касающиеся рассмотрения дела, заблаговременно, а не в день назначенного судебного заседания.

«В случае обращения в суд через ЕС (электронный суд) в названии документа обязательно указывайте дату судебного заседания.

Мы принимаем все возможные меры для исправления данной ситуации.

Все документы будут зарегистрированы, а информация по ним будет доступна на соответствующих ресурсах в ближайшие несколько дней после поступления в суд», — добавили в суде.

Фото: adm.zt.court.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Житомир

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде сообщили, что сведения о количестве и результатах заграничных визитов народных депутатов не подлежат раскрытию

«Это служебная информация» – так ответили в аппарате Верховной Рады на запрос относительно количества и источников финансирования официальных заграничных визитов председателя комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина в Брюссель, Вену и другие места.

Во время обсуждения пенсионной реформы Галина Третьякова подчеркнула необходимость отвязать должностные оклады от прожиточного минимума

Кроме того, Третьякову беспокоят специальные пенсионные режимы, в частности наличие категорий граждан, для которых нет пенсионного возраста, а есть только выслуга, которая отличается от общеустановленного пенсионного возраста – и создает финансовое давление на пенсионную систему.

Государственные служащие категорий «А» и «Б» должны выучить английский язык и свободно общаться на нем — НАГС

После отмены военного положения у госслужащих будет несколько лет, чтобы выучить английский язык.

В комитете Верховной Рады проведут специальное заседание, посвященное необходимости обеспечения выезда военнообязанных журналистов и артистов за границу

По мнению народных депутатов, обеспечение выезда военнообязанных журналистов и артистов за границу по «письмам содействия» Минкульта – это очень важный и неотложный вопрос.

Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду