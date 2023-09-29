Одного лише бажання брати участь у воєнних діях з оборони України недостатньо для звільнення від відбування покарання з випробуванням – ВС

Чоловік не надав жодних даних про зарахування його до ЗСУ чи інших формувань, які б підтвердили щирість і реальність його наміру, як про це він та його захисник заявляли в судах попередніх інстанцій, наголосив ККС ВС.

Джерело фото: ОПУ

Як зазначили у Верховному Суді, одного тільки бажання засудженого, без документального підтвердження, недостатньо для того, щоб звільнити його від відбування покарання з випробуванням.

На час касаційного розгляду кримінального провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого, засуджений не надав жодних даних про зарахування його до Збройних Сил України чи інших військових формувань, які б підтвердили щирість і реальність його наміру брати участь у воєнних діях з оборони України, як про це він та його захисник заявляли в судах попередніх інстанцій.

Такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, задовольняючи скаргу прокурора, який, зокрема, вказав на те, що апеляційний суд належним чином не обґрунтував мотивів прийнятого рішення про можливість виправлення засудженого без ізоляції від суспільства.

Так, у цій справі за скоєне кримінальне правопорушення суд першої інстанції позбавив чоловіка волі на строк 4 роки та права керувати транспортним засобом на строк 3 роки. Суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України. Апеляційний суд залишив цей вирок без змін, мотивуючи, серед іншого, тим, що в ході апеляційного розгляду обвинувачений виявив бажання брати участь у воєнних діях з оборони України та долучився до лав добровольчого формування.

ККС ВС скасував ухвалу апеляційного суду, призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції, та констатував, що, вирішуючи питання про можливість звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, апеляційний суд не врахував усіх даних про особу та обставин скоєного в стані наркотичного сп’яніння кримінального правопорушення.

Суд зауважив, що в матеріалах справи є лише довідка за підписом командира Добровольчого українського корпусу про добровільне залучення засудженого та перебування в зазначеному формуванні. Однак воно було розформоване й перетворене в окрему механізовану бригаду у складі ЗСУ. Матеріали кримінального провадження не містять жодних даних про службу засудженого в такому переформатованому формуванні.

Постанова ККС ВС від 3 серпня 2023 року у справі № 754/9758/20 (провадження № 51-2437км22).

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