SpaceX підписала перший контракт з Космічними силами США

SpaceX стане підрядником оборонних сил США.

Джерело фото: Pragativadi

SpaceX Ілона Маска уклала перший контракт з Космічними силами США на надання індивідуального супутникового зв’язку для військових у рамках нової програми компанії Starshield, розширюючи роль провокаційного мільярдера як підрядника оборони, – повідомляє Bloomberg.

На даний момент компанія SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) конкурує з іншими 15 фірмами, включаючи Viasat Inc., за замовлення на виконання робіт загальною сумою 900 мільйонів доларів США до 2028 року в рамках нової контрактної програми Космічних сил під назвою «Розповсюджена низька навколоземна орбіта». Ця програма передбачає використання послуг супутникового зв'язку на низькій орбіті, розташовані від 100 до 1000 миль (від 160 до 1600 кілометрів) вище від Землі.

Сервіс Starshield буде надаватися через існуючу групу супутників зв’язку Starlink від SpaceX від SpaceX.

Програма передбачає використання послуг зв'язку супутників на низькій навколоземній орбіті. Послуга надаватиметься за допомогою наявних супутників мережі Starlink, що, зі свого боку, розширює її роль в якості оборонного підрядника.

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