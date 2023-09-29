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  1. У світі

У Держдепі США розробляють план на випадок шатдауну

12:58, 29 вересня 2023
У Штатах готуються до можливого призупинення роботи федеральних органів влади.
У Держдепі США розробляють план на випадок шатдауну
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Держдепартамент Сполучених Штатів Америки займається підготовкою плану на випадок шатдауну – тимчасового призупинення роботи федеральних органів влади. Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу.

«Ми вже кілька днів займаємося плануванням на випадок непередбачуваних обставин – на випадок шатдауну. Ми продовжуємо працювати, щоб вирішити, які функції є важливими для національної безпеки, які не можуть бути призупинені навіть у випадку шатдауну», – зазначив він.

Водночас представник Держдепу сподівається, що Конгрес «виконає свою роботу і профінансує уряд».

Шатдаун - тимчасове повне або часткове припинення роботи та фінансування держустанов у ситуації, коли президент, Сенат і Палата представників не можуть домовитися про бюджет на черговий фінансовий рік.

Раніше у Держдепі заявили, що надана США зброя для України використовується належним чином і не потрапляє в чужі руки.

Також стало відомо, що шатдаун у США негативно вплине на підготовку українських пілотів F-16.

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