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Водій кілька разів ігнорував проходження щорічного технічного контролю, але оскаржив адмінпокарання: що вирішив суд

15:42, 20 лютого 2024
В апеляційній скарзі апелянт зазначив, що його вина не доведена належними й допустимими доказами, та просив скасувати рішення місцевого суду, яким його позбавлено права керувати авто впродовж 6 місяців.
Водій кілька разів ігнорував проходження щорічного технічного контролю, але оскаржив адмінпокарання: що вирішив суд
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Рівненський апеляційний суд залишив без змін постанову суду попередньої інстанції про притягнення 37-річного мешканця Сарненського району до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Водій експлуатував причіп без проходження щорічного обов’язкового технічного контролю, тому сплатить штраф. Також суд позбавив його права впродовж 6 місяців керувати транспортними засобами.

Із матеріалів справи відомо, що торік 1 вересня місцевий суд притягнув водія до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) (керування водієм транспортним засобом, що має технічні несправності).

5 жовтня того ж року патрульні поліції у Барашівському районі Київської області знову зупинили вантажівку «Renault Premium General Trailers», за кермом якої перебував 37-річний мешканець Сарненщини, та виявили, що водій не пройшов щорічний обов’язковий технічний контроль причепа.

Оскільки обов’язок щодо забезпечення належного технічного стану транспортних засобів покладається на їх власників або осіб, які їх експлуатують, патрульні поліції склали на Я. ще один адміністративний протокол, але вже за  ч. 4 ст. 126 (повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами 1-3 цієї статті).

Місцевий суд визнав порушника винним, стягнув з нього 850 гривень штрафу та на 6 місяців позбавив права керування транспортними засобами.

Не погодившись із таким судовим рішенням, сторона адміністративного провадження оскаржила його до Рівненського апеляційного суду. В апеляційній скарзі апелянт зазначив, що його вина не доведена належними й допустимими доказами, та просив скасувати оскаржувану постанову, а провадження у справі закрити.

Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні апеляційної скарги, оскільки в матеріалах справи достатньо доказів, які підтверджують не лише вину апелянта, а й повторність вчинення ним упродовж року адміністративних правопорушень, що загрожують безпеці руху інших учасників.

Зокрема, мова йде про протокол про адміністративне правопорушення, складений за ч. 4 ст. 126 КУпАП через відсутність технічного огляду причепа, що призвело до порушення водієм підпункту «б» п. 31.3 Правил дорожнього руху.

Правомірність прийнятого місцевим судом рішення підтверджує і постанова про накладення адміністративного стягнення на порушника у справі про попереднє адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, а також наявним у справі відеозаписом з нагрудної камери працівника поліції.

Оскільки водій вантажівки проігнорував проходження щорічного техогляду причепа, під час якого спеціалісти перевіряють системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, Рівненський апеляційний залишив оскаржувану постанову без змін, вважаючи висновок суду першої інстанції обґрунтованим та таким, що відповідає фактичним обставинам справи.

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