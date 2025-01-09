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Суд повернув апеляційну скаргу особі, яку притягнуто до адміністративної відповідальності за керування у стані сп’яніння

21:24, 9 січня 2025
У апеляційному суді зазначили, що апелянт подав апеляційну скаргу після закінчення строку на оскарження і не заявив клопотання про поновлення цього стоку.
Суд повернув апеляційну скаргу особі, яку притягнуто до адміністративної відповідальності за керування у стані сп’яніння
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Рівненський апеляційний суд повідомляє, що постановою місцевого суду 45-річного місцевого мешканця визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП, та застосовано до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік. 

Особа, яку місцевий суд притягнув до адмінвідповідальності, не погодившись із судовими рішенням, оскаржила його до Рівненського апеляційного суду.

Перевіривши матеріали справи, апеляційний суд з’ясував, що апелянт подав апеляційну скаргу після закінчення строку на апеляційне оскарження, а клопотання про його поновлення не заявив.

Відповідно до ч. 2 ст. 294 КУпАП, постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом десяти днів з дня ухвалення постанови особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником, а також прокурором у випадках, передбачених ч. 5 ст. 7 та ч. 1 ст. 287 цього Кодексу. Апеляційна скарга подана після закінчення цього строку повертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено.

З огляду на такі обставини суд апеляційної інстанції постановив повернути апеляційну скаргу особі, що її подала. Втім, це не позбавляє апелянта права оскаржити до апеляційного суду рішення суду попередньої інстанції, з яким він не погоджується, заявивши клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження. 

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