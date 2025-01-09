Суд вернул апелляционную жалобу лицу, которое привлекли к административной ответственности за управление в состоянии опьянения

В апелляционном суде отметили, что апеллянт подал апелляционную жалобу по истечении срока обжалования и не заявил ходатайство о возобновлении этого стока.

Ровенский апелляционный суд сообщает, что постановлением местного суда 45-летний местный житель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 130 КУоАП, и к нему применено административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен, с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Лицо, которое местный суд привлек к админответственности, не согласившись с судебным решением, обжаловало его в Ровенский апелляционный суд.

Проверив материалы дела, апелляционный суд выяснил, что апеллянт подал апелляционную жалобу по истечении срока на апелляционное обжалование, а ходатайство о его возобновлении не заявил.

Согласно ч. 2 ст. 294 КУоАП, постановление судьи по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение десяти дней со дня принятия постановления лицом, привлеченным к административной ответственности, его законным представителем, защитником, потерпевшим, его представителем, а также прокурором в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 7 и ч. 1 ст. 287 этого Кодекса. Апелляционная жалоба подана по истечении этого срока возвращается апелляционным судом лицу, которое его подало, если оно не заявляет ходатайство о возобновлении этого срока, а также если в возобновлении срока отказано.

Учитывая такие обстоятельства, суд апелляционной инстанции постановил вернуть апелляционную жалобу лицу, которое его подало. Впрочем, это не лишает апеллянта права обжаловать в апелляционный суд решение суда предыдущей инстанции, с которым он не соглашается, заявив ходатайство о возобновлении срока апелляционного обжалования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий