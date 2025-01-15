Суд підтвердив правомірність висновків податкової перевірки про завищення товариством від’ємного значення з ПДВ — подробиці справи

Податкова провела документальну виїзну перевірку ТОВ щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні від'ємного значення з податку на додану вартість.

Податкова служба в Одеській області повідомляє, що апеляційний суд підтвердив правомірність висновків податкової перевірки про завищення товариством від'ємного значення з ПДВ.

Вказується, що суд апеляційної інстанції постановою від 26.12.2024 у справі № 420/21763/23 задовольнив апеляційну скаргу Головного управління ДПС в Одеській області, скасував Рішення Одеського окружного адміністративного суду від 23.10.2023 та ухвалив нове рішення про відмову в позові товариству про скасування повідомлення-рішення.

Контролюючим органом була проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні за березень 2023 року від'ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тисяч гривень, складений акт від 02.06.2023 та з урахуванням відповіді на заперечення до акту перевірки, винесено оскаржене повідомлення-рішення від 11.07.2023, яким зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість на суму 803 тис. грн.

Судом встановлено, що у межах спірних правовідносин позивачем задекларовано господарські операції з контрагентом ТОВ1, яке, як генеральний підрядник, на підставі укладених договорів з позивачем, зобов’язалось виконати комплекс будівельних робіт по будівництву багатоквартирних житлових будинків.

При цьому, у ході проведення перевірки позивача податковим органом встановлено, що його господарські операції з контрагентом ТОВ1 не мали реального характеру, а відповідні первинні бухгалтерські документи по зазначеним господарським операціям складено без реального виконання задекларованих робіт.

Вказаний висновок податкового органу став підставою для прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення.

В свою чергу, задовольняючи позовні вимоги ТОВ та скасовуючи оскаржуване податкове повідомлення-рішення, судом першої інстанції зроблено висновок про те, що можливі порушення податкової дисципліни контрагентами позивача не є достатньою підставою для визнання проведених господарських операцій фіктивними, так як реальність відповідних операцій підтверджується належним чином складеними первинними бухгалтерськими документами.

Між тим, перевіряючи законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції, в межах вимог та доводів апеляційної скарги податкового органу, а також надаючи правову оцінку оскаржуваному податковому повідомленню-рішенню, колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.

Так, необхідною умовою для визнання реальними господарських операцій є встановлення факту придбання товарів (отримання послуг) з метою їх використання в господарській діяльності, який має бути здійсненим і підтвердженим належним чином складеними первинними документами, що відображають зміст господарської операції та є підставою для ведення податкового обліку платника податків.

При цьому, обов`язок підтвердити правомірність та обґрунтованість сформованого бюджетного відшкодування належними документами первинного обліку покладається на покупця товарів (робіт, послуг).

Між тим, на підтвердження реальності проведення спірних господарських операцій в матеріалах справи зібрано первинні бухгалтерські документи у яких відображено господарські операції з контрагентом ТОВ1.

Проте, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що предмет доказування у справі, що розглядається, становлять обставини, що підтверджують або спростовують реальність здійснення самих господарських операцій, а відтак і обґрунтованість визначення податкових зобов`язань та податкового кредиту позивача.

Тобто, наявність первинних документів є обов`язковою, але не єдиною достатньою умовою для формування податкового кредиту, оскільки виконання зобов`язання за правочином зумовлює складання й інших документів.

Формальне складення лише первинного документа не є беззаперечним доказом реальності конкретної господарської операції, якщо контролюючий орган наводить доводи, які ставлять під сумнів її здійснення, зокрема доводи щодо неможливості здійснення поставок контрагентом з огляду на відсутність у нього матеріальних, трудових ресурсів для здійснення підприємницької діяльності та не відповідність при цьому номенклатури придбаних товарів номенклатурі поставлених товарів згідно з даними з Єдиного реєстру податкових накладних; епізодичну або обмежену терміном, на який припадають дати виписування документів на операцію з постачання, фінансову та податкову звітність контрагента, не відображення у цій звітності відповідних податкових зобов`язань, відсутність контрагента за місцезнаходженням.

Вказані висновки знайшли своє відображення у постановах Верховного Суду від 29 серпня 2024 року (справа № 380/2672/23), від 05 травня 2023 року (справа № 1340/5998/18), від 08 листопада 2023 року (справа № 280/4704/21), від 27 листопада 2023 року (справа № 380/18276/21).

Між тим, податковим органом під час проведення перевірки позивача встановлено, що ТОВ1 не мало достатньої кількості основних засобів та трудових ресурсів для виконання спірного обсягу робіт. При цьому, для виконання спірних робіт ТОВ1 залучено субпідрядників: ТОВ2, ТОВ3, ТОВ4.

В свою чергу, по всім зазначеним контрагентам приймались рішення податкових органів про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, наявність яких підтверджує доводи податкового органу про те, що ТОВ1 задокументовано господарські операції з ризиковими контрагентами.

Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується з висновком податкового органу про те, що задокументовані будівельні роботи, отримані позивачем від ТОВ1, по визначеному податковим органом переліку податкових накладних, не могли бути самостійно виконаними ТОВ1, а за задокументованим ланцюгом постачання до ТОВ1 задокументовані з обривом такого ланцюга постачання.

При цьому, враховуючи встановлені факти співпраці контрагента позивача з ризиковими контрагентами та обриви ланцюгів постачання робіт між ними, а також недоведеність наявності ділової мети у придбанні товарів та послуг у зазначених контрагентів, які замовляли такі роботи із чергуванням між собою у ланцюгу постачання таких робіт, колегія суддів вважає, що оскаржуване податкове повідомлення-рішення є правомірним та не підлягає скасуванню.

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