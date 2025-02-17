Особливості правового статусу прокурора в судовому процесі — судова практика Верховного Суду

У дайджесті зібрано ключові правові висновки ВП ВС, КАС ВС, КГС ВС та КЦС ВС.

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Верховний Суд оприлюднив дайджест судової практики щодо особливостей правового статусу прокурора в судовому процесі. Рішення були внесені до ЄДРСР з 2018 року по жовтень 2024 року.

Дайджест підготовлено з огляду на важливу роль прокурора у здійсненні представництва інтересів держави з метою правильного застосування законодавства щодо участі прокурора в судовому процесі та забезпечення ефективного захисту таких інтересів.

У дайджесті зібрано ключові правові висновки ВП ВС, КАС ВС, КГС ВС та КЦС ВС, що демонструють усталену судову практику щодо визначення підстав представництва прокурором інтересів держави, наслідків відсутності таких підстав, процесуального статусу прокурора, специфіки участі прокурора на різних стадіях судового процесу, розподілу судових витрат і застосування позовної давності.

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