Особенности правового статуса прокурора в судебном процессе — судебная практика Верховного Суда

В дайджесте собраны ключевые правовые выводы БП ВС, КАС ВС, КХС ВС и КГС ВС.

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Верховный Суд обнародовал дайджест судебной практики об особенностях правового статуса прокурора в судебном процессе. Решения были внесены в ЕГРСР с 2018 по октябрь 2024 года.

Дайджест подготовлен с учетом важной роли прокурора в осуществлении представительства интересов государства с целью правильного применения законодательства по участию прокурора в судебном процессе и обеспечения эффективной защиты таких интересов.

В дайджесте собраны ключевые правовые выводы БП ВС, КАС ВС, КХС ВС и КГС ВС, демонстрирующие устоявшуюся судебную практику по определению оснований представительства прокурором интересов государства, последствий отсутствия таких оснований, процессуального статуса прокурора, специфики участия прокурора на различных стадиях судебного процесса, распределения судебных процессов.

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