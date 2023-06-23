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  1. В Україні

В Україні заборонено діяльність 18 політичних партій — Мін’юст

16:51, 23 червня 2023
Мін’юстом виявлено та передано у власність держави майно, кошти та інші активи заборонених політичних партій.
В Україні заборонено діяльність 18 політичних партій — Мін’юст
Фото: Мін’юст

Восьмим апеляційним адміністративним судом задоволено позови Міністерства юстиції України про заборону діяльності 18 політичних партій. Майно, кошти та інші активи заборонених політичних партій, їх обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави, передає пресслужба Міністерства юстиції України.

«Відповідно до Порядку переходу у власність держави майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень, затвердженого постановою КМУ від 12.08.2022 № 896, Міністерством юстиції України направлено понад 4500 запитів до компетентних органів щодо розшуку майна заборонених політичних партій.

За результатами вжитих заходів до розшуку майна, аналізу відомостей єдиних та державних реєстрів, опрацювання інформації, отриманої щодо 18 заборонених політичних партій та понад 2550 їх структурних утворень, Мін’юстом виявлено та передано у власність держави майно, кошти та інші активи:

- грошові кошти на суму понад 23,7 мільйонів гривень;

- 53 одиниці транспортних засобів;

- 10 об'єктів права інтелектуальної власності;

- 83 об'єкти нерухомого майна.

Переліки майна, коштів та інших активів заборонених судом політичних партій, їх обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень, переданих у власність держави, затверджених наказами Міністерства юстиції України, розміщено на офіційному вебсайті Мін’юсту за посиланням.

Нагадуємо, що станом на сьогодні судом заборонено діяльність наступних політичних партій:

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДЕРЖАВА»,

 КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ,

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАШІ»,

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК»,

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ «РУСЬ ЄДИНА»,

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЛІВА ОПОЗИЦІЯ»,

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОГРЕСИВНА СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ»,

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»,

 СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ,

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»,

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЩАСЛИВА УКРАЇНА»,

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЦІАЛІСТИ»,

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ»,

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «БЛОК ВОЛОДИМИРА САЛЬДО»,

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЮЗ ЛІВИХ СИЛ»,

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА РОЗВИТКУ»,

 РОБІТНИЧА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКА),

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВЕЛИКА УКРАЇНА», - сказано у повідомленні.

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