Вагнерівці все ще залишаються воювати в Україні, — Пентагон

Війська найманців ПВК «Вагнер» після спроби держперевороту в росії все ще перебувають на території України.

Війська найманців ПВК «Вагнер» все ще перебувають на території України. Про це повідомляж СNN із посиланням на заяву прессекретаря Пентагону Патріка Райдера на пресбрифінгу

«Але з точки зору їхньої конкретної дислокації і того, чи можуть вони передислокуватися, я не збираюся спекулювати на цьому», — зазначив він.

Райдер додав, що США не вносили жодних змін у розташування американських військ через події в росії.

«Ми не бачили нічого, що, з нашої точки зору, вимагало б від нас будь-яких вимушених коригувань», — додав він.

Раніше Лукашенко розповів, як він переконав Путіна не «мочити» Пригожина.

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