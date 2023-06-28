Вагнерівці все ще залишаються воювати в Україні, — Пентагон

Війська найманців ПВК «Вагнер» все ще перебувають на території України. Про це повідомляж СNN із посиланням на заяву прессекретаря Пентагону Патріка Райдера на пресбрифінгу
«Але з точки зору їхньої конкретної дислокації і того, чи можуть вони передислокуватися, я не збираюся спекулювати на цьому», — зазначив він.
Райдер додав, що США не вносили жодних змін у розташування американських військ через події в росії.
«Ми не бачили нічого, що, з нашої точки зору, вимагало б від нас будь-яких вимушених коригувань», — додав він.
Раніше Лукашенко розповів, як він переконав Путіна не «мочити» Пригожина.
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