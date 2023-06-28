Вагнеровцы все еще остаются воевать в Украине, — Пентагон

Войска наемников ЧВК «Вагнер» после попытки госпереворота в России все еще находятся на территории Украины.

Войска наемников ЧВК «Вагнер» все еще находятся на территории Украины. Об этом сообщает СNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера на пресс-брифинге.

«Но с точки зрения их конкретной дислокации и того, могут ли они передислоцироваться, я не собираюсь спекулировать на этом», - отметил он.

Райдер добавил, что США не вносили никаких изменений в расположение американских войск из-за событий в россии.

«Мы не видели ничего, что, с нашей точки зрения, требовало бы от нас любых вынужденных корректировок», - добавил он.

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