Україна хоче показати результати на полі бою перед самітом НАТО — Зеленський

Глава держави закликав союзників продовжити надавати Україні озброєння.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче «показати результати» на полі бою перед майбутнім самітом НАТО в Литві 11 липня, передає RTVE.

«До саміту ми повинні показати результати, але кожен метр коштує життя», - сказав він.

Під час розмови Зеленський також визнав, що плани ЗСУ розпочати контрнаступ проти Росії сповільнилися в останні місяці: «Проливні дощі тривають дуже довго, і це сповільнило деякі процеси».

У зв'язку з цим він закликав європейських партнерів продовжувати надавати Україні збройну підтримку: «Цієї осені ми почали контрнаступ і нам потрібен був результат. Ми розраховували на певні речі, але артилерія прибула із запізненням».

Пряма мова: «Ми зупинилися, тому що не могли рухатися далі. Рухатися вперед означало втрачати людей, а у нас не було артилерії...

Ми дуже обережні в цьому відношенні. Швидкі речі не завжди безпечні. Якщо мені скажуть, що пройде два місяці і загинуть тисячі людей, або три місяці і загине менше людей, звичайно, я виберу останнє... Між часом і людьми найважливіше - це люди», - заявив Президент.

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