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Украина хочет показать результаты на поле боя перед саммитом НАТО — Зеленский

19:35, 1 июля 2023
Глава государства призвал союзников продолжить предоставлять Украине вооружение.
Украина хочет показать результаты на поле боя перед саммитом НАТО — Зеленский
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ, что Украина хочет «показать результаты» на поле боя перед предстоящим саммитом НАТО в Литве 11 июля, передает RTVE.

«До саммита мы должны показать результаты, но каждый метр стоит жизни», - сказал он.

Во время разговора Зеленский также признал, что планы ВСУ начать контрнаступление против России замедлились в последние месяцы: «Проливные дожди продолжаются очень долго, и это замедлило некоторые процессы».

В связи с этим он призвал европейских партнеров продолжать оказывать Украине вооруженную поддержку: «Этой осенью мы начали контрнаступление и нам нужен был результат. Мы рассчитывали на определенные вещи, но артиллерия прибыла с опозданием».

 «Мы остановились, потому что не могли двигаться дальше. Двигаться вперед означало терять людей, а у нас не было артиллерии...

Мы очень осторожны в этом отношении. Быстрые вещи не всегда безопасны. Если мне скажут, что пройдет два месяца и погибнут тысячи людей, или три месяца и погибнет меньше людей, конечно, я выберу последнее... Между временем и людьми самое важное - это люди», - заявил Президент.

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