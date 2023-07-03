Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Верховному Суді прокоментували рішення РНБО щодо перевірки всіх суддів Верховного Суду

Судді Верховного Суду висловлюють готовність до реалізації ініціатив, спрямованих на відновлення довіри, але наголошують, що вони не повинні дестабілізувати роботу Верховного Суду.

Денис Маслов зареєстрував у Раді законопроекти про поліграф та перевірку суддів Верховного Суду

Депутати внесли до Верховної Ради законопроекти про поліграф для суддів та перевірки колективу суду, якщо один з них отримав підозру.

Кабмін відклав атестацію робочих місць за умовами праці до завершення війни

Згідно з рішенням уряду атестація робочих місць, строк якої настав у період воєнного стану проводиться протягом шести місяців після завершення воєнного стану за рішенням роботодавця, яке погоджене з профспілкою.

Верховна Рада ухвалила закон про електронні кабінети учасників справ: що зміниться у Господарському процесуальному кодексі

Законопроект щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів передбачає певні процесуальні наслідки для адвокатів.

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою ексзаступника міністра Василя Лозинського з можливістю внесення застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції, яким колишнього заступника міністра розвитку громад територій та інфраструктури Василя Лозинського було взято під варту з заставою у 5 мільйонів гривень.

  1. В Україні

Кількість жертв удару по Краматорську зросла: у лікарні померла українська письменниця Вікторія Амеліна

09:15, 3 липня 2023
Вікторія Амеліна померла від отриманих важких травм.
Кількість жертв удару по Краматорську зросла: у лікарні померла українська письменниця Вікторія Амеліна
Фото: PEN
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У лікарні Дніпра померла письменниця Вікторія Амеліна, яка отримала важкі поранення унаслідок російського удару по Краматорську 27 червня. Кількість загиблих через цей терористичний обстріл зросла до 13 людей. Про це повідомили на сайті громадської організації PEN Ukraine.

Вона була в ресторані Ria Lounge, куди влучила ракета окупантів, разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.

"З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року", - йдеться у повідомлені. 

Вікторія Амеліна - письменниця, членкиня українського PEN та документаторка російських воєнних злочинів в правозахисній організації Truth Hounds. Вона працювала на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України, зокрема на Ізюмщині, де знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.

Нагадаємо, що 27 червня рф завдала ракетного удару по центру Краматорська, внаслідок обстрілу зруйновано заклад харчування, де перебували люди.

Ймовірний коригувальник обстрілу затриманий і вже отримав підозру. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео